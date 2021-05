Aprovada la contratació dels servicis de conservació i reparació del paviment dels carrers de València

Connect on Linked in

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha anunciat que la Junta de Govern Local ha aprovat obrir el procediment per a la contratació del servici de conservació, reparació i renovació de l’asfaltat dels carrers de València.

Per a la contratació es convoca un procediment obert, per un import total de 22.000.000 euros, i tindrà una duració de quatre anys, amb una possible ampliació d’un any addicional. Amb esta licitació, Sandra Gómez ha assegurat que els pròxims anys “tindrem un servici tan necesaari per a la ciutat com és el de manteniment i renovació d’asfaltats i paviments dels carrers de València”. En paraules de la vicealcaldessa, “a més, esta mesura d’obra pública reactiva l’ocupació i millora la qualitat urbana, dedicant els recursos als carrers i fent de València un espai i una ciutat més amable, segura i accessible”.

Esta actuació s’unix a la l’autorització de la setmana passada de disposar d’un gasto per un import de 1.003.418,73 euros per a la contracta global de reparació, renovació i manteniment de paviments dins de l’aplicació pressupostària d’infraestructures i béns naturals.

D’estes actuacions es farà càrrec l’actual adjudicatària del contracte de les obres de reparació, renovació i manteniment dels paviments dels carrers i camins de la ciutat de València.