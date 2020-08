Aprovada la reparcel·lació del PAI de les antigues casernes d’Enginyers de Sant Vicent

Connect on Linked in

Sandra Gómez ressalta la importància d’este PAI, que suposarà més de 450 nous habitatges de protecció pública, moltes d’elles en lloguer, un parc i un nou col·legi

La reparcel·lació del PAI d’Enginyers, aprovada per la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, juntament amb l’informe favorable del projecte d’urbanització de l’Ajuntament de Valéncia, permetrà iniciar els tràmits per a les obres d’urbanització per part de SEPES (Servei Públic d’Ocupació Estatal), tal com ha informat la Vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez.



El PAI d’Enginyers abasta els terrenys compresos entre el carrer Sant Vicent, l’Uruguai, Francisco Climent i Dolores Alcayde. És un dels buits urbans de la ciutat al qual la urbanització donarà solució acabant amb una zona degradada de la ciutat. El Ministeri de Defensa va executar les obres de demolició de les antigues casernes i el col·legi Sant Àngel de la guarda, deixant els terrenys lliures de càrregues.



Amb l’aprovació de la reparcel·lació per part de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i amb l’informe favorable al projecte d’urbanització de l’Ajuntament de València, es completen els tràmits perquè SEPES puga procedir al començament de les obres.



«Este PAI inclourà un parc en una zona amb escasses zones verdes, i permetrà la construcció del nou col·legi Sant Àngel de la Guarda, que limitarà amb el parc. A més, SEPES, propietària dels terrenys, ha anunciat que les més de 450 habitatges que es construiran seran de protecció pública, moltes d’elles en lloguer» ha comentat Sandra Gómez.



Una vegada executada la urbanització per part de SEPES, l’Ajuntament disposarà del solar per a construir el nou col·legi Sant Àngel de la Guarda a través del Pla Edificant. L’Ajuntament treballa ja amb el projecte per a poder licitar l’obra quan es dispose del solar urbanitzat.



«Este PAI és una mostra del compromís i la bona coordinació existent entre les tres administracions per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania a València. Esta actuació es trobava arracada des que en la dècada dels 90 estos terrenys deixaren de tindre ús militar» ha assenyalat l’edil.