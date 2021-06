Aprovades les bases de la borsa de treball de mestres d’educació primària a València

Connect on Linked in

La Junta de Govern també dona llum verda al sistema de reintegrament de saldo no utilitzat en el servici de l’ORA

La Junta de Govern Local ha aprovat hui les bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de mestres d’educació primària i el nomenament com a funcionariat de huit tècnics i tècniques de participació ciutadana i transparència, segons ha informat el vicealcalde, Sergi Campillo, en la roda de premsa posterior a la reunió de l’òrgan col·legiat. La comissió de govern municipal també ha donat llum verda al sistema de reintegrament de saldo no utilitzat en el servici d’estacionament de l’ORA, de manera que tant en els nous parquímetres com en l’aplicació telemàtica existix a partir d’ara l’opció de ‘desaparcar’ que permet ajustar el temps de pagament als minuts que realment s’han utilitzat.

El vicealcalde, Sergi Campillo, acompanyat del regidor Borja Sanjuán, ha informat dels assumptes tractats en la Junta de Govern. Sobre la borsa de treball de mestres d’educació primària per a nomenaments interins i per millora d’ocupació, Campillo ha detallat els requisits per inscriure’s: estar en possessió del títol de mestre o mestra en l’especialitat d’educació primària, el títol de grau corresponent o les titulacions que es declaren equivalents o homologades per l’administració educativa (o estar en condicions d’obtenir-les en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies); tindre el certificat de capacitació de llengua estrangera d’anglés nivell B2, i el certificat de capacitació per a l’ensenyament en valencià. El vicealcalde ha explicat que “la borsa actual de mestre d’educació primària, que també va fer el nostre govern, s’ha esgotat, i ara iniciem el procediment per constituir una nova borsa per cobrir baixes i jubilacions amb personal interí”.

Campillo ha recordat que “este govern, fins a l’any passat, ja havia fet més d’una vintena de contractacions de mestres d’educació infantil, llengua estrangera, educació física i musical per reforçar la plantilla dels tres centres d’educació primària i infantil (CEIP) i les escoletes infantils de gestió directa de l’Ajuntament”, a la qual cosa s’ha d’afegir “la contractació de tres persones subalternes més per a estos centres, la incorporació de tres mestres d’educació infantil, a més de la constitució d’una borsa d’educadors i educadores infantils durant esta época de covid”.

L’òrgan col·legiat també ha acordat el nomenament com a funcionariat en pràctiques i de carrera a les persones que han superat la convocatòria de huit tècnics i tècniques de participació ciutadana i transparència. De les places, derivades de l’Oferta Pública d’Ocupació (OPE) de 2016, una s’incorporarà al servici de Transparència i Govern Obert, mentre que la resta ho farà al servici de Descentralització Ciutadana i Transparència. El vicealcalde ha destacat “el treball fet per este equip de govern per dotar la plantilla dels efectius necessaris per donar el millor servici públic a la ciutadania, concretament en un àrea prioritària per al govern de Joan Ribó, com és la de transparència i participació ciutadana”. Campillo ha assenyalat que l’OPE de 2016 “va ser la primera que va fer este govern” i, “a banda de la gran novetat que vam introduir places d’agent de Policia Local per primera volta en una dècada, es van contemplar perfils que mancaven en la plantilla municipal”, com ara les figures d’agent i tècnic d’igualtat —el procés selectiu de les quals està ara en marxa—, tècnic de cooperació al desenvolupament o tècnic de participació ciutadana i transparència.

Novetats de l’ORA

La comissió de govern municipal també ha donat llum verda al sistema de reintegració del saldo no utilitzat en el servici d’estacionament de l’ORA, de manera que tant en els nous parquímetres com en l’aplicació telemàtica està a partir d’ara l’opció de “desaparcar” que permet ajustar el temps de pagament als minuts realment utilitzats. És a dir, es carrega un moneder virtual i, dels diners que es posen, es va pagant o el sistema el va tornant, cas que es desaparque perquè no es necessite consumir tot el temps. El vicealcalde ha manifestat que suposarà un estalvi a l’usuari perquè no haurà d’abonar el temps que no ha utilitzat el servici, fomentarà la rotació, i evitarà posar un tiquet imprés en el cotxe, ja que basta amb identificar-lo amb la matrícula via parquímetre o a través de l’app. Campillo ha assenyalat que el passat dilluns dia 21 va entrar en vigor la nova contracta de l’Ordenança Reguladora d’Aparcament (ORA) que substituïx l’actual, vigent des de feia més de 15 anys. La nova ORA ha començat a funcionar amb 5.431 places d’estacionament regulat i 195 parquímetres, comporta la congelació de les tarifes i l’adequació dels horaris a la nova ordenança de mobilitat, que va entrar en vigor en 2019.

“Per primera vegada”, ha ressaltat el vicealcalde, “els parquímetres seran de propietat municipal. En l’anterior contracta, la ciutat anava pagant eixos parquímetres però, després, eren propietat de l’empresa. Ara mateix, els paguem i amortitzem però som propietaris i incorporem així recursos a l’Ajuntament”. Per a Campillo, amb el nou contracte, “simplifiquem el sistema de l’ORA perquè siga un model de gestió per facilitar la rotació dels vehicles en els entorns que atrauen trànsit: zones comercials, centres administratius, hospitals, etc.” A més, “el nombre de places és igual al que teníem —quasi 5.000—. Suposen menys d’un 5 % del total de places d’aparcament disponibles en la ciutat. Al contrari del que volia fer el PP, que volia crear 10.000 places més de zona blava en els barris, nosaltres hem volgut mantenir la xifra, per això vam paralitzar la licitació del PP, que hauria perjudicat la gent dels barris”. Així mateix, “introduïm la zona verda justament per facilitar l’aparcament del veïnat en el seu propi barri, reduïm el trànsit d’agitació i millorem la qualitat ambiental dels barris, ja que es reduïxen els vehicles que circulen. Una petició dels veïns i veïnes”.

Nous noms de carrers

Altre dels assumptes tractats per l’òrgan col·legiat ha estat tres noves denominacions de carrers a Miguel Ángel Blanco, Pilar Bosch i Cristina Piris, així com la denominació de les places de César Orquín i la dedicada a la Setmana Santa Marinera. També s’afegirà a la llegenda que identifica com a polític a José Ballester Gozalvo —en la placa del seu carrer— que va ser President del Llevant UE.

Tal com ha apuntat el vicealcalde, el carrer dedicat a Miguel Ángel Blanco és una petició de la fundació que porta el seu nom per commemorar que el juliol de 2022 es compliran 25 anys del seu segrest i assassinat, “una petició que es va aprovar per unanimitat en sessió plenària municipal”. L’Ajuntament canviarà la denominació del tram corresponent al carrer del Camp de Túria més proper a l’avinguda de les Corts Valencianes pel de Miguel Ángel Blanco. Respecte a César Orquín, qui va nàixer al carrer d’Alboraia al voltant de 1914, va caure presoner dels alemanys, que el van deportar a Mauthausen el 13 de desembre de 1940. El grup d’espanyols que tenien a César Orquín com a ‘oberkapo’, com a cap visible, va acabar coneixent-se com el Kommando César. La mortalitat en Mauthausen fou en tota la deportació del 62 % dels republicans, però en el Kommando César va ser tan sols del 3 %. Es canviarà la denominació de la plaça de la Canaleta (provisional) per la plaça de César Orquín.

Pel que fa a Pilar Bosch, es tracta de la tinenta d’alcalde del primer Ajuntament democràtic i Creu al Mèrit Civil. Una de les seues tasques més rellevants la va desenvolupar a Unicef, organització internacional que va ser introduïda a Espanya i a València pel seu oncle, el doctor Bosch Marí. Es canviarà la denominació del carrer del Músic Gomis 1 (provisional) pel de Pilar Bosch. D’altra banda, Cristina Piris López-Doriga fou una política i sindicalista valenciana fundadora de Ca Revolta. Es canviarà la denominació del carrer del Músic Gomis 7 (provisional) pel de Cristina Piris. El vicealcalde ha posat de relleu “la importància d’incorporar dos noms de dones més als nostres carrers, en la línia de compensar l’escassa presència femenina en el nomenclàtor actual de la ciutat”.

Finalment la plaça de la Setmana Santa Marinera, ha explicat Sergi Campillo, ve a petició de l’Associació Trobada d’Opinió Semanasantera (EOS). “Des de l’Ajuntament de València hem atés una proposta que EOS va presentar a través d’una instància a la Junta Municipal del Marítim per sol·licitar que es posara a una plaça del barri el nom de la Setmana Santa Marinera. Serà un símbol, perquè la festa gran de la València marítima estiga sempre present”.

Premi Senyera i Mercat d’Algirós

La Junta de Govern ha aprovat igualment la convocatòria del Premi Senyera per estimular i promoure la trajectòria professional d’artistes de la Comunitat Valenciana. El guardó, amb una dotació econòmica de 12.000 euros, “és un dels premis de major tradició i renom del panorama artístic espanyol”, ha assegurat Campillo. Els i les artistes disposen de completa llibertat expressiva i sobre el material emprat en la realització de la seua obra, sempre que siga consistent i permeta la seua perdurabilitat. La peça guanyadora passarà a formar part del patrimoni artístic municipal. El termini de presentació serà de 30 dies naturals a partir de l’endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València.

D’altra banda, l’òrgan col·legiat ha acordat adjudicar el contracte d’execució de les obres de reparació del forjat del soterrani del Mercat d’Algirós, per import de 379.229 euros i un termini previst de 2,6 mesos. El vicealcalde ha subratllat que “entre 2015 i 2020 hem invertit 7,4 milions d’euros en els mercats municipals i entre 2021 i 2022 destinarem dos milions i mig més per visibilitzar i posar en valor estos espais”.