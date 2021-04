Aprovades les bases per a la tercera fase del Pla Resistir d’Alzira al comerç tèxtil, calcer i arts gràfiques entre altres

Connect on Linked in

La segona fase es tanca amb el pagament de 126.600 euros als sectors de la festa i oci

Ahir s’aprovaven en Junta de Govern Extraordinària les bases per a la tercera fase del Pla Resistir, que anirà destinat al comerç de tèxtil, calcer, arts gràfiques i altres activitats d’impressió, papereries, serveis de transport terrestre i edició de periòdics.

La comissió del Pla Resistir ha elaborat les bases d’esta tercera convocatòria en la qual s’han inclòs noves activitats entre les permeses al Real Decret-Llei 5/2021 de 12 de març. El import que es destinarà a la tercera fase és de 353.314 euros.

Del 3 al 14 de maig es podran presentar les sol·licituds per la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alzira, a la qual es podrà accedir en l’adreça electrònica següent: https://sedeelectronica.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/seu-electronica

“Hem treballat en esta tercera convocatòria a partir del romanent dirigida a sectors que, inicialment, no estaven reconeguts per a rebre les ajudes de la primera i la segona fase, principalment del comerç i dels sectors gràfics. La Generalitat contemplava al decret la possibilitat d’ajudar a altres sectors que també s’han vist afectats per la pandèmia i mentre quede romanent, així ho farem. Recordem que el que no es gaste del Pla Resistir cal retornar-ho per això la determinació és anar ampliant a diferents sectors segons es va confirmant que queda romanent”, ha explicat l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez.

Els interessats poden consultar les bases completes ací

Esta setmana la comissió de valoració portava a terme el tancament de la segona fase de les ajudes, orientades al sector de la festa i oci. En total s’han presentat 67 sol·licituds, de les quals s’han aprovat 57, només 10 han estat descartades per duplicitat o per incompliment dels requisits. S’han abonat un total de 126.600 euros.

Segons ha explicat el regidor d’Hisenda, Albert Furió “estem donant curs a les sol·licituds amb la màxima celeritat, i així anem a continuar fent-ho per a que els nostres autònoms i empreses disposen de l’ajuda tan prompte com siga possible, de fet som un dels ajuntaments que més avançats porta els tràmits del Pla Resistir i ja ens trobem a la tercera convocatòria”

PLA RESISTIR

Les ajudes de Pla Resistir Ajuntaments, són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públics o privats nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat, dirigides a cobrir despeses corrents des d’abril de 2020, tenen una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores i d’una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes.

El Pla Resistir que a Alzira compta amb 1.149.000 euros dels quals l’aportació de l’Ajuntament és de 172.000 euros.

CNAE INCLOSOS

CNAE Epígraf IAE 1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes E474.2 Impressió de premsa diària per qualsevol procediment 1812 Altres activitats d’impressió E436.3 Tèxtils estampatsE473.4 Fabricació d’articles de decoració i d’ús domèstic de paper i cartróE473.9 Fabricació d’altres manipulats de paper i cartó no compresos en altres parts E474 Arts gràfiques (impressió gràfica)E474.1 Impressió de textos o imatges per qualsevol procediment o sistemaE474.3 Reproducció de textos o imatges per procediments tals com multicopistes, fotocòpies per procediments fotogràfics i electrostàtics, sistemes de reproducció de plànols, etc.P322 Tècnics en arts gràfiques 1813 Serveis de preimpressió i preparació de suports E475 Activitats annexes a les arts gràfiques 1814 Enquadernació i serveis relacionats amb la mateixa E475 Activitats annexes a les arts gràfiques 4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats E651 Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, pells i articles de cuirE651.1 Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per a la llar, estores i similars i articles de tapisseria 4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats E659.4 Comerç al detall de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i belles artsE675 Serveis en quioscos, casetes, barraques o altres locals anàlegs, situats en mercats o places d’abast, a l’aire lliure en la via pública o jardins 4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats E651.2 Comerç al detall de tota classe de peces per al vestit i pentinatE651.3 Comerç al detall de llenceria i corseteriaE651.4 Comerç al detall d’articles de merceria i paqueteriaE651.5 Comerç al detall de peces especialsE651.7 Comerç al detall de confeccions de pelleteria 4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats E651 Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, pells i articles de cuirE651.6 Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general 4939 Tipus de transport terrestre de passatgers no comprés en altres parts E721 Transport de viatgersE721.3 Transport de viatgers per carretera 5813 Edició de periòdics E476.2 Edició de periòdics i revistes 9523 Reparació de calçat i articles tèxtils i de pell E691.9 Reparació d’altres bens de consum no compresos en altres partsE699 Altres reparacions no compreses en altres parts