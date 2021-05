Aprovat el projecte de conversió en zona de vianants provisional de les Avingudes Giorgeta i de Pérez Galdós de València

Connect on Linked in

Els vicealcaldes i portaveus, Sandra Gómez i Sergi Campillo, informen en roda de premsa dels assumptes tractats en la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres el projecte d’actuacions provisionals de recuperació d’espai públic de les avingudes Giorgeta i Pérez Galdós, “una notícia molt esperada pels veïns i veïnes de la zona”, tal com ha manifestat la vicealcaldessa i portaveu municipal, Sandra Gómez. Es tracta d’un projecte de conversió en zona de vianants que preveu l’ampliació de les voreres, la separació d’estes del pas de vehicles, i l’habilitació de carril bici i per a vehicles sostenibles.

Tal com ha explicat Gómez, “som conscients que els temps de l’administració són complicats: han passat molts mesos des que iniciem el projecte; però vull que els veïns i veïnes sàpien que ens hem bolcat per tirar endavant un projecte necessari per a millorar la seua qualitat de vida”, ha afegit. Gómez ha donat a conéixer els acords de la Junta de Govern Local juntament amb el vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, al final de la sessió.

El projecte de Pérez Galdós-Giorgeta partix d’un pressupost base de licitació d’1.010.893,13 € (IVA inclòs), i contempla un termini d’execució de 4 mesos. La zona d’actuació abasta tota l’avinguda Pérez Galdós i l’avinguda Giorgeta (per la seua extensió, quasi 2 quilòmetres i 136 metres de longitud, són diversos els districtes i barris que es veuran beneficiats per l’actuació). Les obres, ha explicat Gómez, consisteixen en l’ampliació de l’espai per als vianants entre el Passeig de la Petxina i el carrer Sant Vicent Màrtir, i en l’execució d’un nou itinerari ciclista, i de nous passos de vianants. “L’objectiu principal passa per garantir la distància interpersonal en la zona per als vianants, així com en la separació entre els fluxos per als vianants i els ciclistes mitjançant una vorada separadora”, ha manifestat la vicealcaldessa.

Les voreres de les avingudes Pérez Galdós i Giorgeta, que actualment presenten una amplària variable segons trams, entre 2 i 2,5 metres passaran a tindre una amplària constant de 4 metres, guanyant espai sobre la calçada. És a dir, que cada vianant disposarà de la vorera actual i d’una banda addicional en calçada. A més, la delimitació d’espais es realitzarà mitjançant vorades separadores que separen les noves zones per als vianants de la resta, es mantindrà l’accés als garatges, i s’ampliaran els amples de les parades d’autobús: les plataformes per a parades d’EMT s’ampliaran en ample fins al nou límit de zones per als vianants (s’executaran de 20 o de 30 metres de longitud segons hi haja una o més línies d’autobús).

La vicealcaldessa ha destacat que les noves zones per als vianants quedaran acolorides segons els criteris definits en la “Guia de disseny per a la transformació sostenible de l’espai públic de València”, aprovada en 2020, amb el que esta actuació es convertix en una de les primeres experiències d’aplicació de la guia. Gómez ha recordat que “l’avinguda Pérez Galdós-Giorgieta és un eix amb gran importància de mobilitat, amb presència majoritària de vehicles, per la qual cosa l’aplicació de l’urbanisme tàctic permetrà impulsar una important transformació de l’entorn, fins a comptar amb un 45% d’espai per als vianants en les dues avingudes”.

ITINERARIS PAISATGÍSTICS A SAN MIGUEL DELS REIS

La Junta de Govern Local ha aprovat també encarregar la Fase I del projecte de Condicionament d’Itineraris Paisatgístics a l’entorn de l’Horta de San Miguel 2018, “una altra bona notícia, en este cas especialment per als veïns i veïnes d’Orriols, Torrefiel i Benimaclet”, ha afirmat la vicealcaldessa.

Serà la contracta municipal vigent d’Obres de Reparació, Renovació, Construcció i Manteniment de les Calles i Camins de la Ciutat de València (Pavasal Empresa Constructora, S.A.) l’encarregada d’escometre el projecte, que té un pressupost de 291.000 euros, i que contempla un termini d’execució de dos mesos. L’objectiu és recuperar i posar en valor de diversos camins d’horta existents a l’entorn del monestir de San Miguel dels Reis, generant dos itineraris paisatgístics principals en l’àmbit, que podran ser completats en el futur per altres itineraris secundaris. Així mateix, es preveu la millora de l’accessibilitat en la connexió de l’avinguda dels Germans Machado amb l’avinguda Constitució, a l’entorn del Monestir.

El projecte s’executarà en tres fases. La que s’ha encarregat este divendres és la primera part de l’Itinerari 1, que s’executarà amb formigó desactivat per a obtindre un aspecte natural i integrat en l’àmbit, i adequat per a l’ús per als vianants i ciclista; i a més amb resistència suficient per al pas de vehicles agrícoles. L’execució d’estes obres s’emmarca en l’adequació, rehabilitació i millora dels entorns i espais públics urbans que l’Ajuntament de València realitza en els últims anys.

PAGAMENTS DEL PLA RESISTIR

En un altre ordre de coses, la Junta de Govern Local ha aprovat també hui el pagament d’1.790.800 euros del Pla Resistir, destinats al sector de la cultura i al col·lectiu de taxistes. En el cas de les ajudes al sector cultural, a data de 4 de maig s’han presentat 376 instàncies, i han rebut ajuda totes les sol·licituds que complien els requisits. Hui s’ha aprovat el pagament de 104 ajudes per un import de 251.200 euros. En total, s’han concedit 350 ajudes per un import de 825.400 euros.

Quant a les ajudes al sector del taxi, la quantia ascendeix a 1.539.600 euros que es repartirà en 754 ajudes. El total de les quatre convocatòries ascendeix a 3.264.200€ que es corresponen amb 1.598 ajudes.

COORDINACIÓ DE L’ANY BERLANGA I ELS PREMIS GOYA

Finalment, la vicealcaldessa i portaveu municipal, Sandra Gómez, ha anunciat la convocatòria per a contractar una persona comissionada per a la coordinació de les activitats a realitzar per l’Any Berlanga i els Premis Goya a l’Ajuntament de València. “Es tracta d’una fita de gran importància–ha subratllat Gómez- i per això, de la mateixa manera que s’ha fet en altres esdeveniments de la ciutat, hem volgut buscar a una persona que coordine les tasques administratives i de gestió cultural”.

La persona comissionada s’ocuparà de dirigir, coordinar i impulsar les activitats relacionades amb l’Any Berlanga i la celebració dels Premis Goya a València en 2022, així com aquelles altres funcions que expressament li siguen assignades des de la Regidoria de Turisme i Internacionalització. L’Any Berlanga arranca el mes vinent de juny i es prolongarà durant 12 mesos.