Aprovat el projecte per a l’execució de les obres de millora de la xarxa d’aigua del Mercat Municipal l’Almara de Burjassot

En uns mesos, el Mercat Municipal l’Almara de Burjassot patirà una nova millora en la seua instal·lació. La Junta de Govern de l’Ajuntament ha aprovat aquesta setmana el projecte per a l’execució de les obres de separació de les aigües de les xarxes de pluvials de les fecals del citat espai municipal. Aquesta obra s’emmarca dins dels Projectes dels Fons de Cooperació i el Pla d’Inversions de la Diputació de València.

El projecte contempla la realització d’un traçat nou per a la recollida de les aigües pluvials de la coberta i entorn del Mercat de manera que es connecten al col·lector existent que transcorre paral·lel al traçat del carrer Verge del Cap.

L’objectiu d’aquesta obra és evitar que les aigües pluvials escometen als mateixos col·lectors que, actualment, recullen les aigües residuals de l’interior del mercat per a no reblir-los i així evitar retorns i col·lapses de la xarxa que pogueren traduir-se en inundacions a l’interior.

Aquesta acció comporta també una proposta d’intervenció sobre la coberta i, de manera simplificada, sobre la urbanització en els accessos al Mercat, principalment, sobre el qual recau al Parc de la Granja.

L’obra suposarà la redistribució de les aigües de coberta entre noves baixants per l’exterior del Mercat, la comprovació del dimensionament de les arquetes existents per a cabal afegit de pluvials, l’adequació de la xarxa interior, amb connexió nova de desguàs de residuals i, tal com s’ha comentat, l’adequació dels accessos al Mercat, redimensionant reixetes d’accés.