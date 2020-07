Aprovat per el document de conclusions de la Comissió de Reconstrucció de la ciutat de València

Connect on Linked in

Després de la pandèmia per la COVID-19

El Ple de l’Ajuntament de València va aprovar, per unanimitat dels grups que van participar en la votació, el document de conclusions de la Comissió de reconstrucció de la ciutat, després de la pandèmia per COVID-19.

València ha sigut una de les primeres ciutats de l’Estat a aprovar este document de conclusions, que ha comptat amb el suport unànim dels grups Compromís, PSPV-PSOE, PP i Ciutadans, únics presents durant la votació, atés que Vox s’ha absentat del debat plenari. La sessió, convocada de manera extraordinària per a tirar endavant les propostes amb la major rapidesa, ha tingut com a únic punt el document de conclusions elaborat per la Comissió no permanent per a la Reconstrucció de la ciutat de València, que va començar a treballar el passat mes de maig, i que durant el seu desenvolupament ha escoltat les aportacions d’una vintena de persones expertes en diferents àmbits de gestió, i de representants de 26 entitats ciutadanes.