Aquest 10 de març es compleix un any sense la festa fallera

Les Falles, que inicialment van ser ajornades i després definitivament suspeses, es van convertir en les primeres grans festes cancelades a Espanya arran de la pandèmia, i sobre les quals encara pesa la incògnita de si es podran celebrar en algun moment d’enguany.

Va suposar un fet “històric”, atés que en tota la seua trajectòria, des de les primeres plantàes del segle XVIII, només s’havien suspés per conflictes bèl·lics -la guerra de Cuba i la Civil- i per una taxa municipal en el segle XIX que va portar a les comissions a no plantar. A partir de 1940 les Falles s’havien desenvolupat de manera ininterrompuda fins a 2020.

A hores d’ara tan fallers i falleres com els professionals de totes les activitats econòmiques que giren entorn d’aquestes festes lluiten per mantindre viu l’esperit d’aquestes celebracions i els negocis vinculats a elles.

Mentre es decideix una nova data per a la celebració de les Falles en València, Junta Central Fallera ha preparat per al mes de març una programació virtual de les Falles 2021, amb l’objectiu de visibilitzar al sector faller i retornar-los la il·lusió i l’esperança.

A més aquest dimecres, coincidint amb l’any de la suspensió de la festa, la ciutat de València commemora aquesta data amb l’encesa d’un peveter, una flama per a recordar a totes les persones que ja no estan i utilitzant el foc com l’element per recordar l’esperit de la festa fallera i mantindre visca la il·lusió de celebrar-les al llarg d’aquest 2021.