Aquest matí Rubén Martínez Dalmau, vicepresident segon del Consell, s’ha reunit amb una representació de la Coordinadora per a la Protecció de les Moles entre els quals es trobaven representants d’Unió Gremial, Intersindical i Acció Ecologista Agró. Els assistents li han manifestat la seua preocupació quan el termini per a interposar el recurs contra la sentència del TSJ avança i la Generalitat manté un mutisme absolut sobre el tema.

Dalmau ha afirmat que “Puerto Mediterráneo no és compatible amb el model que s’està impulsant des del Consell, que un macrocentre així entra en contradicció amb la situació d’emergència climàtica en què vivim, que el full de ruta del Consell no passa per potenciar aqueix tipus de superfícies comercials i que, a més, no és un model de futur, ja que en altres latituds, com la costa aquest americana, ja han canviat de model perquè aposten per centres comercials urbans i de pocs comerços”. El vicepresident ha explicat que va mantindre una reunió amb l’alcalde de Paterna perquè aquest li explicara el projecte de Puerto Mediterráneo, i que “vaig eixir encara més convençut del que estava que no s’havia de fer”.

Respecte al recurs, Dalmau ha afirmat que “confia que l’Advocacia de la Generalitat done via lliure al recurs” i que creu que la Generalitat “respectarà la decisió de l’advocacia”. En aquest sentit, Jose Ordóñez, representant de la Coordinadora, ha manifestat que “la ciutadania no entendria que la Generalitat no interposara el recurs per a defensar precisament aquest model diferent, tant urbanístic com comercial”. D’altra banda, Ordóñez també ha destacat que la sentència del TSJ fa aigües per moltes parts, ja que en obligar la Generalitat a exigir a la promotora la correcció de diversos aspectes del projecte, està acceptant el projecte, que és justament el contrari del que marcava l’estudi ambiental. “Si la Generalitat vol defensar la seua negativa al projecte, ha de recórrer”, ha afirmat Ordóñez.

D’altra banda, Francesc Ferrer, president d’Unió Gremial, ha destacat que Puerto Mediterráneo s’arrossega des que Isabel Bonig va signar l’expedient un dia abans d’anar-se’n de la Conselleria per haver perdut les eleccions, i que respon al model de pelotasso urbanístic, perquè implicaria requalificar un sòl no urbanitzable com a urbanitzable i multiplicar exponencialment el seu valor. D’altra banda, ha destacat que les dades d’ocupació a Saragossa són inqüestionables: “abans de Port Venècia l’atur se situava en el 5,6%, i després va pujar fins al 16%. És clar que Intu no va contribuir a crear treball sinó a destruir-lo”.

També Manuela Latorre, d’Intersindical, ha destacat que “cal pensar en la salut i en la qualitat de vida de la ciutadania, i protegir espais naturals prop de nuclis urbans densament poblats per a potenciar un oci no consumista i saludable”.

Dalmau ha afirmat que comparteix aquests plantejaments i que ho ha demostrat en diferents mitjans. Ahir mateix, en ÀPunt, va reiterar la seua oposició al macrocentre d’Intu. Des de la Coordinadora li hem animat a seguir aquesta defensa i a continuar treballant perquè el Consell interpose el recurs i puga continuar tramitant altres iniciatives com l’ampliació del parc natural del Túria, amb tot l’espai natural de les Moles, o el pla d’infraestructures verdes, que també inclourà l’espai natural de les Moles.