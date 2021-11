Aranda arreplega el premi al Gran Teatre a la gala d’Avetid i felicita a Edicions Bromera pel guardó a la tasca de difusió del teatre valencià

Print This Post

El regidor de Cultura d’Alzira, Alfred Aranda, juntament amb Jordi Verdú, programador cultural, i Jorge Palau, tècnic, van arreplegar anit el premi Avetid, concedit per l’Associació d’Empreses d’Arts Escèniques del País Valencià, Avetid, al Gran Teatre d’Alzira en reconeixement pel seu 100 aniversari, que suposa tot un segle aportant riquesa cultural a la societat valenciana i pel fet de ser un dels espais escènics amb solera de les ciutats i poblacions de la nostra terra i un dels primers espais del Circuit Cultural Valencià.

El Teatre Flumen de València va acollir l’acte de lliurament dels 25 Premis Avetid, que reconeixen en esta edició la dedicació de 10 persones i entitats en el món de les arts escèniques, que transmeten un missatge optimista, i destaquen i premien l’esforç d’aquells que treballen per a mantindre l’escena valenciana amb dignitat, amb il·lusió i, en definitiva, viva.

El regidor de Cultura Alfred Aranda, va donar les gràcies a Avetid i «a totes les persones que han fet possible que el Gran Teatre es mantiguera actiu al llarg d’estos cent anys. També va felicitar també a l’editor Josep Gregori, d’Edicions Bromera, empresa que també ha sigut reconeguda en esta 25a. edició per la seua contribució indispensable a la cultura i la llengua valenciana, i per fer un important treball de promoció i difusió del teatre valencià contemporani