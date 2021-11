Aranda arreplega el premi al Gran Teatre a la gala d’Avetid i felicita a Edicions Bromera pel guardó a la tasca de difusió del teatre valencià

Connect on Linked in

El regidor de Cultura dedica el premi a les companyies, tècnics i corporacions que han ajudat a mantindre el Gran Teatre 100 anys

El Teatre Flumen acull la gala de lliurament de la 25a. edició dels premis de l’Associació d’Empreses d’Arts Escèniques

El regidor de Cultura d’Alzira, Alfred Aranda, juntament amb Jordi Verdú, programador cultural, i Jorge Palau, tècnic, van arreplegar anit el premi Avetid, concedit per l’Associació d’Empreses d’Arts Escèniques del País Valencià, Avetid, al Gran Teatre d’Alzira en reconeixement pel seu 100 aniversari, que suposa «tot un segle aportant riquesa cultural a la societat valenciana», segons l’organització, i pel fet de ser «un dels espais escènics amb solera de les ciutats i poblacions de la nostra terra i un dels primers espais del Circuit Cultural Valencià», destaquen des d’Avetid.

El Teatre Flumen de València va acollir l’acte de lliurament dels 25 Premis Avetid, que reconeixen en esta edició la dedicació de 10 persones i entitats en el món de les arts escèniques, que transmeten un missatge optimista, i destaquen i premien l’esforç «d’aquells que treballen per a mantindre l’escena valenciana amb dignitat, amb il·lusió i, en definitiva, viva».

El regidor de Cultura Alfred Aranda, va donar les gràcies a Avetid i «a totes les persones que han fet possible que el Gran Teatre es mantiguera actiu al llarg d’estos cent anys: les diferents corporacions municipals, les nombroses companyies i els artistes que hi han actuat, i a tot el personal tècnic i de sala». Aranda va explicar que el Gran Teatre «es manté ben viu perquè, a més d’oferir una excel·lent i variada programació, compta amb la participació de nombroses entitats locals culturals, festives i eductives». Hi va afegir que «Alzira aposta per la cultura creativa, plural i pròxima», i va comunicar que el fet de ser nomenada Alzira Capital Cultural Valenciana per al 2022 «potenciarà una major presència de companyies valencianes en la programació del Gran Teatre».

Aranda va felicitar també a l’editor Josep Gregori, d’Edicions Bromera, empresa que també ha sigut reconeguda en esta 25a. edició «per la seua contribució indispensable a la cultura i la llengua valenciana, i per fer un important treball de promoció i difusió del teatre valencià contemporani». «Alzira ha estat doblement guardonada», va reconéixer, i va destacar la «importància» de les publicacions de Bromera «tant de teatre infantil com per a joves i adults» en l’impuls i suport a la producció de textos dramàtics valencians.

A l’acte assistiren, entre altres autoritats, Enric Morera, president de les Corts Valencianes, Raquel Tamarit, secretària autonòmica de Cultura i Esport, regidors i representats de diversos col·lectius relacionats amb les arts escèniques.