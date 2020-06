Arcadi España presenta el visor cartogràfic per a consultar els carrils bici de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

Este visor és un primer pas per a l’app en la qual està treballant la Conselleria, que permetrà consultar carrils i itineraris ciclopeatonals de la Comunitat



El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha anunciat la inclusió en el visor cartogràfic de la Generalitat que gestiona l’Institut Cartográfic Valenciá (IC), dels carrils bici de la Comunitat Valenciana, tant els que hi ha fets com els que hi haurà en un futur.

Amb motiu del Dia de la Bicicleta que es commemora aquest dimecres, Arcadi España ha assenyalat que aquesta nova eina per a conéixer la xarxa d’itinerari ciclopeatonales a través de l’ICV, “és el primer pas per a tindre una aplicació on tots els valencians i valencianes podran veure tots els carrils de bici del nostre territori, sobretot per a connectar els municipis intermedis”.

La Generalitat propiciarà que la bicicleta s’utilitze no sols per a l’esport sinó també com una eina de mobilitat quotidiana per a l’ús diari.

A més dels itineraris, en el visor de la Generalitat s’inclou informació rellevant, com a pendent, tipus de ferm o amplària i són descargables en els formats més habituals per a aquesta mena de rutes.

Està previst obrir línies de col·laboració amb ajuntaments, diputacions i altres organismes públics, a fi d’incorporar a l’inventari de la Generalitat, els nous itineraris que altres administracions vagen completant. A més, en el cas que els ajuntaments ho estimen oportú, es podrà incorpora els traçats urbans de la seua competència.

La Comunitat Valenciana disposa d’una xarxa d’itineraris no motoritzats de caràcter interurbà, denominada Xarxa d´Itineraris No Motoritzats de la Comunitat Valenciana (XINM), d’una mica més de 1.100 quilòmetres, de diverses titularitats públiques, que en la seua major part són carrils bici. A aquesta xarxa cal sumar els carrils bici i ciclocarrers urbans, conformant així una malla àmplia.

Aquesta Xarxa discorre per 173 termes municipals, un 32% del total de municipis de la Comunitat, i amb un radi d’influència de 3 quilòmetres que fa que la població servida siga de 3,9 milions d’habitants, quasi el 80% de la població de la Comunitat. Es té en aquests moments un ràtio de 2,04 quilòmetres cada 10.000 habitants.

La Conselleria d’Obres Públiques està treballant a estendre i completar aquesta xarxa segura, funcional, ordenada i jerarquitzada, que constituïsca una autentica alternativa a la mobilitat.