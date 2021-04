Armes vetlades per a la final de la Lliga Caixabank d’Escala i Corda

Connect on Linked in

Els equips d’Almussafes, amb De la Vega, Javi i Carlos, i de Pedreguer-MasyMas, amb Giner, Pere i Álvaro Gimeno, es batran este dissabte en Pelayo per la consecució del títol

Tot llest perquè la XXX Lliga CaixaBank d’escala i corda desvetle al seu campió este dissabte en el trinquet de Pelayo. Els equips d’Almussafes, amb De la Vega, Javi i Carlos, i de Pedreguer-MasyMas, amb Giner, Pere i Álvaro Gimeno, vetlaran les armes de cara a la partida que corone el primer gran entorxat de la temporada. A partir de les 17.45 hores i en directe per À Punt, el ‘va de bo’ marcarà l’inici d’un duel entre dues formacions preparades per a la glòria.

El trio de Pedreguer ha arribat a la final sense conéixer la derrota. Nou partides jugades i nou partides guanyades, l’únic conjunt invicte en la competició. Tot i estos resultats, l’experiència no és la característica principal dels alacantins. Als seus 22 anys, Giner ha debutat enguany com a titular en la Lliga després de causar una gran sensació en 2020. Álvaro Gimeno comparteix generació amb el rest de Murla, encara que en el seu cas és la segona participació lliguera. Per la seua banda, Pere sí que sap el que és alçar una Lliga. Va ser el 2016, en l’única vegada que el mitger pedreguer va arribar a la final. Els resultats marquen la magnífica trajectòria de la formació de la Marina Alta a una competició, en la que van eliminar a l’equip de Dénia (Jose Salvador, Félix i Bueno) a les semifinals, i que arrodonirien amb la consecució del títol.

Pel que respecta al trio d’Almussafes es presenta en la final amb una dinàmica en plena ascendència. A les semifinals, la formació de De la Vega va desfer-se d’un dels equips favorits, La Pobla de Vallbona (Puchol II, Héctor i Hilari), en dues partides on van postular com a candidats a la corona lliguera. En este cas, si que es podria dir que l’experiència és un grau, ja que els tres components almussafencs han escrit el seu nom al quadre d’honor de la competició. De la Vega, també company de generació de Giner i Álvaro Gimeno, va assaborir l’èxit el 2019, en la seua única final disputada. Cas contrari al de Javi. El mitger participarà per sèptima vegada en la lluita per un títol que ha conquerit en una ocasió (2014). L’última final que va disputar Javi, també va ser amb Carlos de punter, a l’edició passada. El del Genovés compta amb una Lliga al seu palmarés (2018) i esta serà la tercera final que jugue.

Cal recordar que la partida tindrà lloc a porta tancada a causa de les restriccions sanitàries conseqüència de la pandèmia.