Algemesí s’ompli de passió ciclista en l’eixida de la tercera etapa

Mompó destaca la importància de la Volta per a la promoció del territori

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha visitat Algemesí per viure de prop l’eixida de la tercera etapa de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana, que té com a destí final el municipi de muntanya d’Alpuente.

L’eixida ha estat marcada per un ambient animat, gràcies a l’entusiasme dels veïns i veïnes que no han volgut perdre’s aquesta cita esportiva. Per la seua part, el president de la Diputació ha volgut destacar que “esdeveniments com aquest ens ajuden a creure que un dia podrem recuperar la normalitat en zones com Algemesí, que van patir durament els efectes de la DANA”.

A més, Mompó ha reafirmat, al seu pas per la localitat, “el compromís de la Diputació amb aquesta carrera, que no només fomenta l’esport, sinó que també permet donar a conéixer arreu del món els nostres paisatges i territori, un aspecte que, en aquests moments, té encara més importància”.

La tercera etapa de la Volta compta amb 180 quilòmetres de recorregut i té com a gran repte el majestuós Pico del Remedio, situat a només 20 quilòmetres de la meta, abans d’acabar a la localitat d’Alpuente.