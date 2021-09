Arranca a Catarroja el Projecte 50/50 d’eficiència energètica en la comunitat escolar

Print This Post

El personal tècnic municipal s’ha coordinat amb els quatre col·legis i l’institut de Catarroja que s’han adherit a la iniciativa

L’Ajuntament de Catarroja, a través de la regidoria de Medi Ambient, està ultimant el projecte 50/50. Es tracta d’una iniciativa que permet empoderar als centres educatius participants en matèria d’eficiència energètica, amb els beneficis que això comporta, tant referent a la reducció del consum com en el que concerneix l’estalvi econòmic.

En el cas de Catarroja, han sigut cinc centres els que s’han adherit a la iniciativa 50/50. D’aquesta manera, durant el curs escolar els centres educatius participants posaran en pràctica tota una sèrie d’hàbits que els permetrà aconseguir un estalvi determinat. Aqueix estalvi es divideix en dues meitats: una d’aqueixes parts es retorna als col·legis participants en forma de subvenció directa perquè la utilitzen com consideren més convenient per a la seua comunitat educativa; l’altra meitat, l’Ajuntament la reinverteix en projectes per a reduir el consum i millorar l’eficiència energètica de les escoles, a partir de les incidències identificades pels equips participants en cada col·legi.

“El 50/50 és un projecte molt interessant que permet sensibilitzar a les comunitats educatives i les famílies a través dels més xicotets i les més xicotetes. D’una forma molt pràctica aprenen com reduir el consum de llum i aigua i els beneficis els veuen immediatament en els seus propis centres educatius, amb millores que es poden dur a terme gràcies a l’estalvi aconseguit”, ha explicat Elisa Gimeno, regidora de Medi Ambient.

Gràcies al treball de l’alumnat s’espera que en el present curs els 5 centres educatius de Catarroja puguen estalviar aigua, energia i deixen d’emetre una gran quantitat de diòxid de carboni a l’atmosfera. Ara, la posada en marxa d’aquest treball depén d’ells, i segur que va a bon acabe per l’interés del cos docent i la implicació de les associacions participants, així com personal tècnic municipal.