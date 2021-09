Arranca ‘Cultura als barris 2021’, del 24 de setembre al 28 de novembre

Connect on Linked in

El pròxim 24 de setembre arranca la nova edició de la campanya ‘Cultura als barris’, una iniciativa posada en marxa en 2016 de la mà de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals. Durant deu caps de setmana, fins el pròxim 28 de novembre, es desenvoluparà una programació alterna, cada setmana en huit barris, en una alternança que promou la mobilitat de públic entre uns i altres barris pròxims.

Enguany s’incorporen dos nous barris a la campanya: Sant Isidre i Penya-Roja; i, de manera paral·lela, se suprimeix la presència en Soternes i la Creu del Grau per la proximitat amb altres places on també es duu a terme la campanya. ‘Cultura als Barris’ és un projecte sorgit en 2016 amb la voluntat de crear unes programacions culturals estables, encara que de caràcter estacional, descentralitzades i a l’aire lliure, per a ser una alternativa cultural a la manca d’espais culturals als barris, i de lliure accés, des de la premissa de portar la cultura a l’abast de tota la ciutadania, salvant les desigualtats.

Tal com ha explicat la regidora de Cultura, Glòria Tello, “després de sis anys, la ciutat s’ha transformat en molts aspectes i l’escenari en el qual es desenvolupa la campanya ‘Cultura als Barris’ no és el mateix que en 2016. No obstant això, esta iniciativa complexa i singular, ha anat agafant força en els barris i en els seus veïnats, i s’ha convertit en una cita esperada i molt valorada tant per part de la ciutadania, com de totes les persones i professionals del món de la cultura que s’impliquen i participen en ella”.

Darrere d’esta posada en escena de més de 120 activitats culturals, hi ha un treball de molts mesos i moltes persones: professionals de la cultura que envien les seues propostes artístiques, un treball d’estudi i valoració individualitzat per a triar aquelles que tècnicament poden ajustar-se a este format a l’aire lliure, que s’adapten als públics de cada barri, que atenguen les demandes veïnals… per a confeccionar un programa per a cada barri. De manera paral·lela, hi ha un treball de gestió cultural i administratiu intens i moltes empreses implicades en la producció de materials gràfics, comunicació publicitària, xarxes socials, continguts audiovisuals.

“En este context, presentar la campanya ‘Cultura als Barris 2021’ és un motiu de satisfacció perquè demostra que, quan hi ha un projecte que val la pena, la força del treball coordinat de l’administració, amb els sectors culturals i la ciutadania fa possible que es puga dur a terme un projecte excepte totes les dificultats”, ha assegurat Tello.

La programació, d’allò més diversificada, inclou activitats de teatre (titelles, infantil, adults, improvisació, musicals…), monòlegs d’humor, contacontes, concerts (de música folk, pop, popular valenciana, corals, clàssica, rock, folk-rock per a xiquets, de bandes…), cinema, dansa contemporània, poesia, circ, tallers, danses populars valencianes… I cada any s’incorporen noves companyies i professionals, amb propostes noves i singulars.

A més, com altres anys, s’afigen al programa sis representacions de l’òpera “El Tutor Burlat”, de Vicente Martín i Soler, dins del projecte Els Arts Volant, una nova producció del Palau de les Arts estrenada en 2020, amb la col·laboració de l’Ajuntament de València.

Seguint amb les mesures adoptades en 2020 en prevenció del covid-19, totes les activitats de ‘Cultura als Barris’ estaran perimetrades, i l’accés limitat a un aforament de 100 persones assegudes en cadires, mantenint la distància de seguretat establida per les autoritats sanitàries. L’accés estarà controlat i s’habilitaran entrades i eixides diferenciades, amb l’obligació d’utilitzar màscara i gel hidroalcohòlic que l’organització posarà a la disposició del públic.