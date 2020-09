Arranca Cultura als Barris fins el 29 de novembre amb més de 120 activitats a l’aire lliure amb totes les mesures de seguretat

Connect on Linked in

La programació de Cultura als barris 2020 arranca a les 22 hores a la plaça de l’Església de Benicalap amb una representació de l‘òpera El tutor burlat de Vicente Martín i Soler, dins del projecte Les Arts Volant del Palau de les Arts en col·laboració amb l’Ajuntament de València, que també acostarà esta obra a Sant Marcel·lí, Malilla, la Malva-rosa, Patraix i Aiora. El veïnat podrá disfrutar des d’este divendres fins el 29 de novembre de més de 120 activitats a l’aire lliure en 24 barris de la ciutat amb totes les mesures de seguretat. La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha destacat que enguany amb la campanya Cultura als barris es vol “visibilitzar de nou als carrers i a les places de València que l’activitat cultural està viva” i vol servir de “revulsiu per a la contractació i dinamització del sector”.



“Partint de la situació excepcional provocada per la COVID-19, el context actual en què es mou l’activitat cultural és inestable i molt fràgil i des de la regidoria volem que Cultura als barris siga la represa d’eixa ‘nova normalitat’ al món de la cultura, visibilitzant de nou als carres i a les places de València que l’activitat cultural està viva i vol connectar de nou les persones i els espais”, ha apuntat l’edil. “Enguany les nostres campanyes culturals han patit també els vaivens del confinament, de les limitacions d’actes amb públic, de la crisi patida pel sector després dels mesos d’inactivitat; som conscients de la necessitat d’impulsar amb l’acció municipal la confiança de les persones per tornar a participar d’actes culturals i estem segurs de comptar de nou amb el suport de la ciutadania a través de la seua assistència a les activitats”.



Així, s’han contemplat totes les mesures de seguretat que s’estipulen per a la realització d’actes a l’aire lliure: distància de seguretat entre el públic assistent, mascaretes obligatòries i ús de gel desinfectant a l’accés a l’espai de l’activitat. A més, “la idiosincràsia de les campanyes afavorix la seguretat en realitzar-se els actes a l’aire lliure. D’altra banda, Tello ha apuntat que “les més de 120 activitats culturals que conformen la programació de Cultura als barris ajudaran moltes empreses del sector cultural que s’han vist amenaçades. La materialització de Cultura als barris ha estat un revulsiu per a la contractació i dinamització del sector”.

Cultura als Barris es realitzarà des de demà dia 25 de setembre fins el 29 de novembre en 24 barris de la ciutat de València amb més de 120 activitats culturals que conformen la programació cultural. Els barris on es denvoluparà la iniciativa són: Nou Moles, Torrefiel, Cabanyal-Canyamelar, Creu Coberta, Campanar, Benicalap, Trinitat, Tendetes, Aiora, La Llum, Patraix, Malilla, Sant Marcel·lí, Natzaret, Orriols, Arrancapins, Vara de Quart-Tres Forques, Soternes, La Creu del Grau, Malva-rosa, Montolivet, Sant Pau, La Carrasca i La Raïosa.



La programació està prevista perquè es desenvolupe en huit barris cada setmana alternativament, sempre els divendres, dissabtes i diumenges. Esta organització permetrà que cada grup de huit barris alterne programacions culturals cada tres setmanes per no saturar la programació d’activitats en tots els barris totes les setmanes i permetre una alternança que invite a la mobilitat de públic entre uns i altres barris pròxims.



REPRESENTACIONS D’ÒPERA



Benicalap estrena la programació de Cultura als barris este divendres a les 22 hores amb una de les sis representacions de l’òpera El tutor burlat de Vicente Martín i Soler, dins del projecte Les Arts Volant del Palau de les Arts en col·laboració de l’Ajuntament de València, que també acostarà esta obra a Sant Marcel·lí, Malilla, la Malva-rosa, Patraix i Aiora. “L’òpera, que tradicionalment ha estat considerada un art minoritari i per a les elits, s’acosta, a petició del públic, a tota la ciutadania en un clar exemple del que és la democratització cultural que s’ha perseguit com a acció de govern i que ara es contempla com un fet real”, ha dit la responsable de Patrimoni i Recursos Culturals.



Junt amb l’òpera es mantenen a la programació actuacions de caràcter escènic com ara teatre i dansa, incorporant noms del panorama actual contemporani, com Lola Moltó i Vicente Marco, Circorama Teatre, en teatre, i la Jove Companyia Gerard Collins, Takiri Art Company i Dunatacà, Cristina Cabo, Bárbara Díaz i Irene Ballester, en dansa, entre altres.



A més, s’estreta la col·laboració amb entitats organitzadores de festivals i circuits escènics a la ciutat de València, com ara Cabanyal Íntim, Circuit Bucles o 10 Sentidos, per tal de generar sinèrgies de col·laboració i rentabilitzar el treball de les entitats dinamitzadores de la cultura de l’àmbit associatiu i empresarial privat.



Grups de circ i teatre infantil com La Finestra Nou Circ, Teatre de la Caixeta, Titola Teatre o Sala Negra Kids s’incorporen per primera vegada a les programacions de Cultura als barris, i junt amb companyies consolidades com Teatro La Estrella, Cia. Títeres de Cuento, Rebombori Cultural, Ameba Teatre, Gran Fele, Baraka Circ i Artea Espai, entre altres, omplin una oferta infantil atractiva per als més menuts.



Respecte a la programació de continguts musicals, cal destacar de nou la presència de les bandes de música amb 24 concerts, gràcies a la col·laboració amb la Coordinadora de Bandes de València, les quals aporten el seu paper com a promotors de la cultura a través de la música.



Dins de l’àmbit musical, a més de mantindre la música clàssica, s’ha incrementat la presència d’altres continguts musicals, buscant la inclusió de noves propostes i professionals (Steinbirds —rock clàssic— o Quartet Morvedre —música clàssica—).



Es compta en esta edició amb músics reconeguts, com Toni Cotolí, i formacions clàssiques amb repertoris innovadors, com Púrpura Panxa Saxophone Quartet, Grup de cambra Marxant, Cinc en Swing i Las Reinas Magas, i grups de música pop internacional i flamenc pop, com els representats per Natali McPears i Yambú.



Hi ha altres propostes escèniques vinculades a l’humor, com ara teatre d’improvisació, els monòlegs i diàlegs còmics, que s’han incorporat de forma estable a les programacions de Cultura als barris. A més, es compta amb la participació d’Eugeni Alemany, qui s’estrena a Cultura als barris a Campanar el 10 d’octubre, Óscar Tramoyeres, Piter Pardo, Álex Martínez i Subit!

La poesia i la narració oral també tenen presència i protagonisme a Cultura als barris: des de propostes innovadores com les que ens porta Versonautas, passant per Francesc Anyó i Borja Penalba en el seu record poètic musical de l’obra d’Estellés. Per al més menuts, narradors de contes com Almudena Francés, El Gran Jordiet, Vicent Cortés, El tio Vicent, Mario Cerro-La Jauría Teatro i Núria Urioz proposen diverses posades en escena.



Glòria Tello ha explicat que “la presència d’activitats de caràcter participatiu sempre ha estat una constant en la programació de Cultura als barris i es manté amb diferents variants i versions”, com ara tallers d’arqueologia, arquitectura, serigrafia o manualitats, que “són un exemple de com es pot fer divulgació de l’art i les costums a través de les activitats culturals”. En este sentit “cal dir que el Combat d’il·lustradors és una de les activitats que permet al públic no només participar del procés creatiu, sinó també del desenvolupament de l’activitat, donant suport a unes o altres creacions dels il·lustradors participants”.



CINEMA MUT AMB MÚSICA EN VIU



Pel que fa al cinema i música en directe, s’incorpora “una experiència innovadora a les programacions de Cultura als barris, la projecció de curts clàssics de cinema mut en blanc i negre, que ens donaran l’oportunitat de gaudir de Buster Keaton amb música en directe del trio Swingloïde, tal i com es feia a les primeres projeccions de cine”.



“Cal dir que al 2020 es seguix treballant per implicar els agents culturals locals que actuen als barris, per tal d’intentar plasmar a la programació l’identitat de cada barri, donant protagonisme i visibilitzant l’esforç pel desenvolupament comunitari de la cultura al context més pròxim a la ciutadania”, ha remarcat Tello. En este sentit, la participació de grups com l’Escola de Música Tradicional de la Ciutat de València (Esmutrad), així com Orriols Con-vive “responen a esta vertebració de propostes sorgides des dels barris on està present la nostra campanya”.



També s’ha mantingut una coordinació amb les entitats veïnals, moltes de les quals participen activament com a interlocutores amb el servici de Recursos Culturals en la confecció de la programació, com és el cas de les entitats veïnals de Vara de Quart-Tres Forques, Sant Marcel·lí i Patraix, així com amb els programadors de les juntes municipals de districte, que “com a agents culturals de proximitat als diferents barris, treballen de forma continuada al llarg de l’any la descentralització de la cultura”.