Arranca el Campionat d’Espanya d’Escacs i Alaquàs estarà representada per jugadores i jugadors del seu club

El passat 9 d’agost es va donar lloc a Linares el començament del Campionat d’Espanya de Clubs d’Escacs, categoría Segona Divisió

El Club d’Escacs d’Alaquàs participa per primera vegada en la seua història en un torneig estatal per equips en la categoria absoluta i el fan apostant per un equip format al més propi estil del club. Les jugadores i jugadors debutants són els més joves de la competició i estan plens d’il·lusió i ganes d’aprendre en aquests dies que seran durs però que de segur gaudiran. A més, estem convencuts que donaran més d’una sorpresa. L’equip format per Andrés Luque, Javier Valdepeñas, Alejandro Yuste, Pablo Cayón, Silvia Doñate i Daniel Conde partia aquesta matinada cap al campionat des de l’Ateneu Cultural i Esportiu, la seu del Club. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, ha volgut acudir a la cita per a acomiadar-los, transmetre’ls força per a la competició i desitjar-los els millors resultats.

La competició de clubs de Segona Divisió que reunirà “el major nombre de participants”, segons Javier Ochoa, president de la Federació Espanyola d’Escacs, finalitzarà 13 d’agost amb un total de 48 equips participants.