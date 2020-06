Arranca el “Cinema a la fresca” a Quart de Poblet

Print This Post

Cada dijous i divendres durant els mesos de juliol i agost les famílies podran gaudir de cinema gratuït

Quart de Poblet organitza un estiu més la seua campanya “Cinema a la fresca”, amb el que cada dijous i divendres, a partir de les 22 hores, durant els mesos de juliol i agost, els veïns i veïnes podran gaudir de pel·lícules de manera gratuïta en espais a l’aire lliure del municipi. L’Ajuntament ha realitzat una intensa labor per a poder desenvolupar una oferta cultural i lúdica de qualitat en la qual les mesures de seguretat i higiene estiguen assegurades, evitant en tot moment les aglomeracions.

Per a això, en aquesta edició, cada setmana s’emetrà dues vegades la mateixa pel·lícula en dies contigus i diferents ubicacions, permetent que la ciutadania puga gaudir de totes elles. Així, els dijous tots els títols es projectaran en l’espai habilitat en la zona de la biblioteca, i els divendres es repetiran alternarà entre el Parc Poliesportiu i el parc de Sant Onofre.

A més, es recomana al públic acudir amb una antelació d’uns 30 minuts als espais, ja que es realitzarà un control d’aforament i d’ocupació de les cadires.

Com és habitual, s’han triat títols pensats per a tots els públics o a partir de set anys, oferint així una activitat lúdica per a gaudir en família.

La primera pel·lícula serà Men in Black Internacional, que es projectarà els dies 2 i 3 de juliol, primer en la zona de la biblioteca i, el divendres, al parc de Sant Onofre. La setmana següent, els dies 9 i 10 de juliol, serà el torn de Spiderman lluny de casa, en la zona de la biblioteca i al Parc Poliesportiu, respectivament. Viure dues vegades es projectarà el 16 de juliol en la zona de la biblioteca i el 17 al parc de Sant Onofre. El 23 de juliol en la zona de la biblioteca i el 24 al Parc Poliesportiu, es projectarà Yesterday. Una setmana més tard, serà el torn d’Aladdin, que podrà veure’s el 30 de juliol a la biblioteca i el 31, al parc de Sant Onofre. El primer film d’agost serà Pare no hi ha més que un, el 6 d’agost en la zona de la biblioteca i el 7 d’agost al Parc Poliesportiu. El 20 d’agost en la zona de la biblioteca i el 21 al parc Sant Onofre es projectarà Un estiu a Eivissa. El Cinema a la fresca de 2020 arribarà a la seua fi el 27, també en la zona de la biblioteca i el 28 d’agost al Parc Poliesportiu, amb la pel·lícula Un més en la família.