Arranca el concurs per al disseny definitiu de la plaça de l’Ajuntament

Connect on Linked in

La Junta de Govern Local aprovarà este divendres la convocatòria del concurs per al disseny definitiu de la plaça de l’Ajuntament. Un jurat paritari i multidisciplinari seleccionarà la proposta guanyadora, que haurà de respectar els criteris establits arran el procés de participació “Pensem la plaça”.

L’espai, de 12.000 metres quadrats, serà per a vianants, renovarà els llocs de flors, disposarà de fonts per beure, banys públics, ombra, vegetació, zona per plantar la falla o disparar la mascletà, i no augmentarà el nombre de terrasses.

S’espera que el projecte estiga redactat en un any i que les obres, amb un pressupost màxim de 8.639.400 euros, comencen en setembre de 2023. L’alcalde, Joan Ribó, i la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, han presentat la iniciativa per fer una reurbanització integral “inclusiva i accessible”.

El tribunal que seleccionarà el projecte final serà multidisciplinari. Estarà compost per l’alcalde i la vicealcaldessa, o les persones en qui deleguen, membres del Col·legi d’Arquitectes, el Col·legi d’Enginyers i personal tècnic de la Conselleria de Cultura i l’Ajuntament. La idea guanyadora rebrà 559.988 euros i s’encarregarà de la redacció del projecte bàsic, l’execució i la direcció de l’obra. Els entre tres i cinc equips finalistes tindran un premi de 9.680 euros per fer front a les despeses i el treball realitzat.

D’esta manera, el mobiliari urbà ha de ser accessible, s’han d’augmentar els espais verds i d’ombra, integrar espais flexibles per a activitats festives com les falles o les mascletaes, renovar i reubicar els llocs de flors, no augmentar el nombre de terrasses i instal·lar fonts per a beure i banys públics.