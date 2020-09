Arranca el curs escolar a Mislata amb totes les mesures preventives davant la Covid-19

Connect on Linked in

Tots els centres educatius han obert les seues portes complint la normativa establida per la Generalitat per a iniciar les classes de manera segura



Carlos F. Bielsa: “Malgrat les dificultats ningú dubte que era necessària aquesta volta, perquè l’absència de classes presencials posa en relleu majors desigualtats socials, i minvaria les oportunitats de futur de les noves generacions”

Aquest matí gran part de l’alumnat dels centres educatius de Mislata ha iniciat el curs escolar. Els diferents centres educatius de la ciutat han obert de nou hui les seues portes per a rebre als més de 7.000 alumnes i alumnes que iniciaran aquest nou curs marcat completament per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. És per això que hui, per primera vegada a l’entrada dels col·legis, a més dels típics nervis propis del primer dia, s’han vist màscares, mesures extra de seguretat i noves normes d’accés als centres.



Als voltants dels diferents col·legis s’ha limitat el trànsit de vehicles i, a més, un dispositiu especial de Policia Local i Policia Nacional ha vetlat per la seguretat dels xiquets i xiquetes i les seues famílies. L’entrada escalonada establint diferents horaris per cursos ha ajudat al fet que no es produïren grans aglomeracions de gent. L’alcalde, Carlos F. Bielsa, ha volgut destacar “l’esforç i el civisme demostrat tant pels xiquets i xiquetes i els seus familiars acompanyants, com del professorat i tota la comunitat educativa, que han entés perfectament la dificultat d’aquesta nova normalitat en els centres i han assumit la responsabilitat de garantir la salut de totes i tots”.



Tant el consistori com tots els centres educatius de Mislata, han estat realitzant actuacions i treballant durant l’estiu en els protocols i en les mesures a adoptar perquè aquest inici del curs fóra segur, adoptant mesures de seguretat, protecció i higiene i adaptant les seues instal·lacions a la normativa vigent. L’Ajuntament ha triplicat el servei de neteja en els centres, ha instal·lat dispensadors de gel hidroalcohólico i portatoallitas en tots els banys, ha cedit espais públics perquè alguns centres puguen respectar les mesures de seguretat i distància a les aules, i ha impulsat el programa Municipal d’Integració Educativa amb l’objectiu de donar major suport a l’alumnat i famílies en situació de risc; a més, s’han escomés algunes obres i reformes en alguns centres per a adaptar-se a la nova situació.