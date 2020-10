Arranca el Festival Quartmetratges 2020 amb més de 100 curtmetratges i 80 guions rebuts

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Quart de Poblet organitza diferents sessions i activitats relacionades amb el cinema



La cineasta, guionista i productora Cecilia Bartolomé serà distingida amb el Premi a la Trajectòria



Malgrat les estranyes circumstàncies que s’estan vivint amb motiu de la pandèmia global, l’Ajuntament de Quart de Poblet continua la seua aposta per la cultura i anuncia la nova edició del Festival Quartmetratges, que se celebrarà del 16 al 24 d’octubre.

Aquesta edició 2020, la 37a per al concurs de curts i la 32a per al de guions, ha tornat a ser un èxit, amb més de 100 curtmetratges i 80 guions presentats.



La situació actual ha condicionat inevitablement el desenvolupament habitual del festival, si bé, s’ha aconseguit organitzar un ampli cartell d’activitats, a través de les quals es mostra un destacat quadre del present i el futur de la cinematografia valenciana.



En aquesta edició, s’ha centrat el focus d’atenció en l’acte pur d’acudir al cinema amb el clar objectiu de reivindicar-lo, tractant així de contrarestar la complexa situació que el món del cinema i de la cultura en general està enfrontant a causa de la crisi sanitària.



Per a això, a les acostumades sis sessions en les quals es visionen els 30 curtmetratges a concurs, Quartmetratges suma noves projeccions especials protagonitzades per realitzadors tan distingits com Carlos Saura i Manuel Summers, o la prometedora Lucía Alemany. A més, es retrà homenatge a la combativa cineasta, guionista i productora, Cecilia Bartolomé, que serà distingida amb el Premi a la Trajectòria. El Festival es completa amb diferents tallers, destinats tant al públic infantil, com a l’adult.



Així, el 16 d’octubre tindrà lloc la presentació oficial del Festival, que serà a càrrec de l’humorista Jesús Manzano. Un dia després, el dissabte a les 12 hores a la Casa de Cultura, serà el torn dels més xicotets i xicotetes, amb una activitat de Contacontes sobre el cinema per part de la companyia Mos Teatre. Aqueixa mateixa vesprada, a les 19.30 hores en el Casino, hi haurà una sessió especial amb la projecció de “La innocència” i el curt “14 anys i un dia”, al que seguirà un col·loqui portat per “Les Enteses”.



El diumenge 18 continuaran les sessions amb “Curtmetratges del Cinema Espanyol”, en la qual es realitzarà un col·loqui a càrrec de ramón Alfonso després del visionat de “La vesprada del diumenge” i “El viejecito”.



El dimarts 20 serà el torn de gaudir de les obres presentades al Concurs Curts amb Mòbil. I entre el 21 i el 23 d’octubre, es projectaran els curts presentats a concurs, amb sessions a les 19 i 20 hores el dimecres i dijous i a les 18 i 19 el divendres en el Casino.



Després de l’última projecció, a les 20 hores del 23 d’octubre, tindrà lloc la Nit Temàtica en la qual s’homenatjarà a Cecilia Bartolomé amb el Premi a la Trajectòria. Es visionaran el mediometraje “Margarita i el llop” i el curt “Carmen de Carabanchel”.



La Gala de Clausura i el lliurament de premis, a càrrec de la humorista María Zamora, tindran lloc el dissabte 24 d’octubre a les 19.30 hores en el Auditori Vaig moldre de Vila.



Mentrestant, els i les amants del cinema poden anar descobrint els curts seleccionats en aquesta edició a través de les xarxes socials de Quartmetratges.