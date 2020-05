Arranca el Mercat extraordinari dels dimecres a Burjassot amb 12 llocs d’alimentació i productes de primera necessitat

Connect on Linked in

Aquest matí la Plaça de l’Ajuntament de Burjassot acollia el Mercat extraordinari dels dimecres que, tal com estableix la norma de 24 d’abril de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat i alimentació en la Comunitat Valenciana, durant l’estat d’alarma provocat per Covid-19, ha comptat amb 12 llocs d’alimentació i amb aquells que ofereixen productes de primera necessitat.

Des de primera hora del matí, operaris de CEMEF, de la Brigada Municipal, la Policia Local i Protecció Civil, al costat de la Regidora de Mercats i Comerç, Rosa Coca, treballaven perquè a les 9.00 hores estiguera tot preparat perquè les veïnes i els veïns de Burjassot pogueren realitzar les seues compres amb totes les garanties higièniques i amb les mesures de distanciament adequades. Les 12 parades que s’han situat en la Plaça també han mostrat la seua col·laboració total per a donar el millor servei a la ciutadania.

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, ha acudit al recinte del Mercat extraordinari per a saber, de primera mà, les impressions tant dels comerciants com dels veïns i veïnes que ja han començat a realitzar les seues compres, “estem molt contents de la resposta dels comerciants que han col·laborat en tot el possible perquè els llocs estiguen situats aquest dimecres en la Plaça. Guarden les distàncies i donen un servei important per al municipi i, com he pogut comprovar, els nostres ciutadans també estan responent de manera molt positiva, mantenint les mesures higièniques pertinents, guardant la distància de seguretat i fent les seues compres amb total garantia. A poc a poc, anirem recuperant la normalitat, seguint sempre les indicacions sanitàries que ens marquen i pensant en la seguretat dels nostres ciutadans”.

S’ha creat un recinte, delimitat per tanques que té una única entrada i eixida, situada pròxima a la porta de l’Ajuntament. A més, s’han establit les pertinents distàncies de seguretat tant entre llocs com entre el lloc i els seus clients, i gels desinfectants en l’accés i eixida del mercat així com els deguts contenidors o papereres.