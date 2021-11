Arranca Gastro Ribera, novembre gastronòmic en la Ribera de Xúquer

Connect on Linked in

Alguns dels millors restaurants de la Ribera de Xúquer ofereixen menús amb ingredients km0.



El Consorci de la Ribera ofereix bons de descompte per als primers 200 menús.

Amb el mes de novembre arriba Gastro Ribera, un esdeveniment que posa en valor la riquesa gastronòmica de la Ribera de Xúquer, els seus productes, els seus paisatges i les seues experiències turístiques vinculades a la gastronomia i al producte km0.

En aquesta tercera edició, el mes gastronòmic de la Ribera de Xúquer compta amb la participació de sis dels millors restaurants de la comarca, que han elaborat menús de menjar i sopar amb ingredients de proximitat per a gaudir durant el mes de novembre. Productes de la costa i l’interior de la Ribera de Xúquer, com l’arròs, la taronja, el kaki, la mel de taronger, o les verdures de l’horta, que són sens dubte els millors ambaixadors d’aquest mes culinari.

Els 200 primers pagaran menys

Per a incentivar el consum dels menús Gastro Ribera, el Consorci de la Ribera ha creat un bo descompte per valor de 10 euros per menú per a les primeres 200 persones a reservar a través de la plataforma de Servientradas.es.

Per a poder beneficiar-se del descompte, només cal triar el menú desitjat i adquirir-lo online a través de servientradas. Posteriorment amb el bo de menú caldrà realitzar la reserva directament en el restaurant triat.

Propostes creatives amb ingredients km0

Arròs amb gamba blanca de Cullera en perol de ferro, paella valenciana amb recepta tradicional, espencat amb verdures de l’horta i oli d’oliva de Torís, ensalada de pollastre i kaki Persimon en textures, arròs amb ànec, verdures i botifarra, camarroges amb gamba blanca de Cullera, arròs de tòtena i carxofes o xulles amb ximixurri de kaki Persimon, són alguns dels plats que es podran assaborir en els restaurants que participen en Gastro Ribera 2021.

Sis restaurants de sis municipis diferents de la Ribera de Xúquer participen en aquesta edició de 2021 de Gastro Ribera

Trobada gastronòmica per a productors i cuiners

La gran novetat d’aquesta edició de Gastro Ribera serà la celebració d’una trobada entre productors, cuiners, restauradors, tècnics de turisme i representants de les institucions que formen part de l’esdeveniment de la comarca.

La cita, que se celebrarà el 23 de novembre en el Casino Liberal d’Algemesí comptarà amb la presència de Kiko Moyà, xef del restaurant L’Escaleta de Cocentaina, que compta amb dues estreles Michelin i tres Sols Repsol; el campió nacional de cocteleria Ivan Talens, la periodista gastronòmica Paula Pons i els representants de Turisme de Benicarló, que han desenvolupat un pla director de turisme gastronòmic.

La trobada té l’objectiu de posar el valor els productes km0 de la Ribera, i destacar la seua importància en la cadena de valor del turisme gastronòmic: des del producte de l’horta fins al plat, els consumidors cerquen una experiència a través dels cinc sentits, que conclou en el paladar.

Gastro Ribera és un esdeveniment organitzat pel Consorci de la Ribera, la Mancomunitat de la Ribera Baixa i la Mancomunitat de la Ribera Alta, amb el suport de València Turisme (Diputació de València) i L’Exquisit Mediterrani.

Més informació: www.riberaturisme.com/gastroribera