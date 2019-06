Arranca la 3a edició de la Universitat d’Estiu del Racó d’Ademús sota el lema “El Racó impulsa paisatges d’oportunitat”

Print This Post

Hui s’ha inaugurat aquesta edició que continuarà els dies 26 i 27 a Ademús, Torrebaja i Castielfabib. A través de les aportacions de diversos professors de la Universitat de València, aquest esdeveniment, gratuït per a la ciutadania, pretén innovar i sembrar consciència rural a partir de les oportunitats que ofereix el paisatge i la participació ciutadana.

La inauguració de la Universitat d’Estiu del Racó d’Ademús (UVRA) s’ha celebrat aquest dimarts 25 de juny en l’IES d’Ademús, a càrrec del vicerector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, Jorge Hermosilla; el tinent d’alcalde d’Ademús, Carlos Antón; el subdirector General d’Ordenació del Territori i Paisatge, Vicente Doménech; el coordinador de la Universitat Estacional, el professor Emilio Iranzo; i el president de la Mancomunitat del Racó d’Ademús, Eduardo Aguilar.

El vicerector de Projecció Territorial i Societat, Jorge Hermosilla, ha manifestat que la UVRA forma part d’una iniciativa de la Universitat de València, les Universitats Estacionals, distribuïdes en 12 municipis diferents, que pretén en aquest cas “acostar la universitat pública a la comarca del Racó d’Ademús mitjançant la transferència del coneixement generada pels investigadors i investigadores de la Universitat de València”.

El director de la Càtedra, Emilio Iranzo, ha afegit que la UVRA s’organitza any rere any amb el propòsit de dinamitzar la comarca del Racó d’Ademús i “oferir als veïns del Racó i territoris adjacents, coneixements i eines útils, al mateix temps que atractives, que serviran per a fomentar la participació ciutadana i la consciència paisatgística, i visualitzar les oportunitats de futur del medi rural”.

Al llarg de tres jornades, el programa de la UVRA ofereix 17 conferències, a més d’un fòrum de debat, una visita nocturna pel paisatge urbà de Castielfabib… i altres activitats de caràcter lúdic-cultural com un concert a càrrec de Fors Quintet, quintet de clarinet i cordes de l’Orquestra Filharmònica de la UV.

El programa territorial d’Universitats Estacionals

La Universitat d’Estiu del Racó d’Ademús, la UVRA, és una iniciativa conjunta del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat i la Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians, en col·laboració amb els Ajuntament d’Ademús, Torrebaja i Castielfabib. La UVRA s’emmarca en el programa de les Universitats Estacionals organitzat pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat amb la participació de la Diputació de València.

La Universitat de València organitza 12 Universitats Estacionals resultat de l’acord entre el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la UV i l’àrea de Benestar Social de la Diputació de València, són la Universitat d’Estiu del Racó Ademús (UVRA), la Universitat d’Estiu de Llaures dels Olmos (UVAO), la Universitat d’Estiu de Gandia (UEG), la Universitat d’Estiu de Sagunt (UES), la Universitat de Tardor de Bunyol (UOB), la Universitat de la Tardor d’Alaquàs (UTA), la Universitat de la Tardor de l’Eliana (UTE), la Universitat de Tardor d’Énguera (UOE), la Universitat de la Tardor de Llíria (UTL), i la Universitat d’Hivern d’Ontinyent (UHO), la Universitat de Primavera d’Alzira (UPA) i la Universitat de Primavera de Xàtiva (UPXA).