Arranca la 48a Fira del Llibre de Torrent

Primeres jornades repletes de contacontes i tallers infantils



Un any més, l’Ajuntament de Torrent, per mitjà de la delegació d’Arxius i Biblioteques, ha organitzat la tradicional Fira del Llibre. Enguany, en la seua 48a edició, la Fira promet oferir una setmana intensa d’activitats, tallers, presentacions i signatura de llibres, contacontes i algunes activitats d’animació dirigides especialment al públic infantil. D’aquesta manera, s’ha pretés abastar a un ampli sector de públic, tant adult com infantil, i animar a tots i totes a gaudir de les lletres en tots els seus àmbits i modalitats.



En l’acte d’inauguració, que va tindre lloc la vesprada del dijous en la plaça Va unir Musical, van ser presents representants de les casetes que enguany presentaran les novetats i ofertes editorials de les seues respectives llibreries, els qui van rebre la visita de la regidora d’Educació, Patricia Sáez, interessada per conéixer els testimoniatges dels llibreters, tan importants en la vida diària dels ciutadans durant aquests últims temps de confinament.



Entre les activitats lúdiques i recreatives que portarà aquesta setmana, li ha correspost iniciar la programació al concert infantil Laia, dos bàrbars i un viking, que va ser interpretat pel grup Rebombori Cultural.



“Esperem que aquesta 48a Fira del Llibre done continuïtat a les passades edicions -l’última a celebrar-se va ser a l’octubre del 19-, i continue potenciant el gust per la lectura mentre s’anima als joves lectors a participar del plaer de llegir i compartir-lo amb els seus familiars i coneguts”, ha comentat la regidora d’Educació, que també ha aprofitat aquesta oportunitat per a agrair el paper de mestres i professors i de tots quants pertanyen al món educatiu i docent, sempre al costat dels llibres.



Entre les activitats per al divendres, destaquen una altra vegada els espectacles i activitats per al públic més xicotet: una matinal de contacontes, amb Kummerlin i Els animals volen anar a la biblioteca. Els contem un conte?; al migdia, un taller per a crear les seues pròpies màscares; i finalitzen les activitats per a xiquets amb una altra sessió de contacontes, I tu què vols ser?, a càrrec de Marta Pereira.



La jornada del divendres es tanca amb la presentació del llibre Abecedari impossible, de Salomé Chulvi; l’associació cultural Torrent de Paraules oferirà, en finalitzar la presentació del llibre, un recital de poesia i homenatge a Federico García Lorca. Per part seua, Isabel Olmos i Alfred Ramos tancaran els actes d’aquesta jornada amb la presentació d’un altre llibre, Contes per al teu. Homenatge a Llorenç Giménez, un homenatge a l’admirat contacontes que roman en la memòria de tots com “el mag de les paraules i el somriure”.



L’activitat cultural continuarà durant aquest pròxim cap de setmana amb les jornades del dissabte i el diumenge, que se centren especialment en moltes més activitats per al públic infantil, amb la particular participació del col·lectiu Soterranya, que col·labora amb la delegació d’arxius i Biblioteques per a presentar Bicillibres al carrer, el dissabte a les 19.15; i la Sessió de narració oral a ritme de swing & jazz, on Més que tres oferirà música i històries per a entretindre. Finalment, el diumenge tancarà aquests actes de la Fira del Llibre de Torrent amb la presentació de l’obra Animalades Didascàliques, animació per a fomentar la lectura i la relflexión, que ens portarà Cucurucú Teatre.