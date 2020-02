Arranca la 5a edició dels Pressupostos Participatius de Quart de Poblet

Print This Post

Durant el mes de març tota la ciutadania podrà fer arribar les seues propostes



La fase de presentació de propostes comptarà amb un servei d’assessorament

Per cinqué any consecutiu, l’àrea de Govern Obert, que lidera el regidor Jose Acosta, ha posat en marxa la campanya de Pressupostos Participatius, que permet a les veïnes i veïns de Quart de Poblet majors de 16 anys decidir una sèrie d’actuacions, emmarcades sempre dins dels plans d’actuació prioritaris, que desenvoluparà el Consistori. En total, es destinen 200.000 euros del pressupost municipal per a la realització de les diferents propostes que triarà la ciutadania.



Així ho va comunicar Acosta en la reunió mantinguda el 13 de febrer amb el grup motor, principal encarregat de presentar les propostes d’inversió i que està integrat per representants del Consell Local de Participació Ciutadana, membres dels diferents consells assessors sectorials.

El procés està compost per diverses fases, la primera d’elles, de difusió, en la qual la regidoria de Govern Obert es reuneix amb diferents sectors, com el grup motor, el Consell Municipal de la Infància (CMI) o el Centre de Dia i Residència Mixta.



A més, en aquesta cinquena edició, amb l’objectiu d’implicar a tot el municipi en el procés des del primer moment, es realitzarà una reunió informativa oberta en la qual s’explicarà com presentar les propostes, es facilitarà el formulari que s’haurà d’emplenar i s’informarà sobre els terminis de presentació i l’inici de la votació.



D’aquesta manera començarà la següent fase de presentació de propostes. Com a novetat, en aquesta ocasió els veïns i veïnes comptaran amb un servei d’assessorament durant aquesta etapa al qual podran assistir sol·licitant prèviament cita en l’àrea de Govern Obert.



Una vegada registrades totes les propostes, en el termini del 23 del 30 de març, l’equip tècnic de l’Ajuntament les estudiarà i realitzarà una avaluació exhaustiva de les mateixes per a decidir així quines seran les propostes finals que eixiran a votació.



El dia 11 de maig començarà el període de votació que es prolongarà fins al 30 de juny i que, una vegada més, es realitzarà a través de l’aplicació mòbil iParticipo, de maneig senzill i intuïtiu. A més, com cada any, l’equip de Govern Obert estarà a peu de carrer explicant i ajudant a votar a totes aquelles persones que estiguen interessades a fer-ho i també acudirà a diferents associacions i col·lectius per a promoure la participació i facilitar-los la votació.



El pressupost de Quart de Poblet està àmpliament participat per la ciutadania, ja que es treballa amb les associacions i entitats ciutadanes implicades en diferents àmbits de la gestió municipal, a més de recollir les demandes i necessitats expressades pels veïns i veïnes per diferents fòrums de participació i comunicació, que van des de la convocatòria d’actes específics orientats a recollir l’opinió pública sobre una qüestió en concret a les xarxes socials.



A l’hora de realitzar les propostes s’ha de tindre en compte que cal seguir la línia que els veïns i veïnes van establir com a plans d’actuació prioritaris en els processos de participació que es van realitzar en el marc del Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible (POCS) 2014-2020 per a l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI), pel qual l’Ajuntament rebrà cinc milions d’euros de subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.