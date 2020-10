Arranca la campanya de vacunació contra la grip a Torrent

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’ajuntament posa a la disposició de Sanitat espais per a les persones majors, com el de Verge de l’Olivar, on podran vacunar-se els dies 14 i 15 d’octubre de 16 a 18 hores

La Conselleria de Sanitat ha iniciat aquest matí la campanya de vacunació contra la grip estacional a la ciutat. Així, s’ha posat en marxa aquesta iniciativa antigripal, que enguany s’ha avançat pel Covid-19, per a reduir l’impacte de la malaltia en la comunitat.



Per a ajudar a dur a terme la vacunació, que fins l’any passat es prestava en el CEAM, Sant Enric, Verge de l’Olivar i Bellido, i que aquesta es desenvolupe d’una manera segura, l’Ajuntament de Torrent facilitarà a Sanitat un espai en el centre Verge de l’Olivar, on s’habilitarà un punt de vacunació dirigit a les persones majors de 65 anys i menors de 65 amb patologies de risc, especialment a aquelles que pertanguen al centre Torrent II (carrer Xirivella). Aquesta vacunació tindrà lloc els dies 14 i 15 d’octubre de 16 h a 18 h. Serà necessari portar la targeta SIP i la màscara i seguir totes les mesures higièniques.



Segons Conselleria, l’objectiu de la campanya contra la grip d’enguany és que la taxa de vacunació supere el 75% en persones majors. En la campanya de l’any passat a Torrent es van vacunar un total de 430 persones majors de 65 anys en els centres de majors de la ciutat.

D’altra banda, les persones majors de 65 anys i persones menors d’aqueixa edat però que tenen patologies de risc, fonamentalment, malalties cròniques (malalts cardiovasculars, respiratoris, renals, immunodeprimits, diabètics o amb obesitat mòrbida), embarassades, que pertanguen al centre de salut Torrent I (Pintor Ribera) poden vacunar-se posant-se en contacte amb el seu centre en els espais habilitats per a aquesta funció.



D’igual manera, el consistori, en col·laboració amb l’Associació de Veïns El Vedat, ha posat a la disposició dels veïns i veïnes de la zona un espai dedicat al mateix fi.