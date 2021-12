Arranca la Fireta de Nadal de Quart de Poblet

Connect on Linked in

Les activitats es realitzen a l’aire lliure, són gratuïtes i amb totes les mesures sanitàries

En aquesta fira infantil participen les diferents àrees de l’Ajuntament i les associacions de la localitat durant els dies 28 i 29

La 19a edició de la Fireta de Nadal de Quart de Poblet ha arrancat amb inflables, actuacions, manualitats, sortejos i un èxit de públic. És un dels esdeveniments més divertits i esperats per xicotets i majors en unes dates en les quals la infància i la joventut tenen un protagonisme especial.

L’entrada és gratuïta els dos dies que durarà la Fireta que obrirà les seues portes de 10.30 a 14.30. La pandèmia ha obligat a canviar l’escenari habitual,en el Pavelló Esportiu municipal per a poder fer-lo en l’exterior, al costat de la Biblioteca Municipal. El que no ha canviat és la il·lusió, els jocs i els riures de les persones que han assistit a la Fireta i que s’ho han passat en gran durant tot el matí.

El públic ha gaudit de desenes de jocs, música en directe i tallers. La Patrulla Canina, al costat d’altres personatges infantils i fantàstics, s’han passejat pel recinte a la recerca de noves amistats. Per l’escenari han desfilat diferents grups musicals, la batukada Ètnia i altres espectacles que han deixat amb la boca oberta al públic, tant adolescent com infantil. El dimecres 29, d’onze i mitja a dotze del matí, hi haurà un avançament de les campanadas de cap d’any però sense menjar per raons sanitàries. Així, per a qui el somni li vença el dia 31 i no arribe a les dotze de la nit ja s’haurà celebrat l’entrada al nou any per endavant. I, per als altres, pot servir d’assaig general per a arribar als quarts amb la lliçó apresa.

Totes les regidories s’han bolcat en aquest esdeveniment que enguany és molt especial. Es pot participar en un joc de l’oca gegant on els ocells se substitueixen per agricultors per a fomentar una l’alimentació saludable.

I, com l’objectiu de l’Ajuntament és aconseguir un poble cent per cent sostenible, la regidoria de Medi ambient ha preparat uns jocs que aconseguiran que ja no se’ns oblide què hem de depositar en cada contenidor.

L’esport ha estat molt present amb diferents reptes i jocs que posaven a prova les habilitats de públic en bàsquet, futbol i altres esports.

No es pot faltar a aquesta cita en la qual es distribueixen taronges quarteras i molts altres regals. A més, se sortejaran dues bicicletes entre les persones assistents i es realitzaran manualitats que et podràs emportar a casa.

Les associacions que són presents en aquesta edició, en la qual s’ha reduït l’aforament per a garantir les mesures sanitàries, són: Impuls, Joventut Amagatall, Batukada Ètnia ARTIC, Sanitat- UPCCA , L’Amistat, AMPA Purissina, AMPA Villar Palasí, Ajuda Als Pobles, CMI Quart, Esplais Valencians, C.J. Cebollera, C.J. Barranquet, Projectes europeus i mobilitat, Club de Basket, Club de Patinatge, Club d’Handbol i Club de Volei.