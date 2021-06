Arranca la Gran Fira de València 2021, sota el lema “Hola!” del retrobament

Connect on Linked in

Miguel Ríos & The Black Betty Trío obrin demà els Concerts de Vivers

Sota el lema “Hola!”, símbol del retrobament després d’un any marcat per les restriccions de la pandèmia, que encara es mantenen en certa manera, València recupera la Gran Fira, que comença demà dijous, 1 de juliol, i es prolongarà fins el pròxim dia 25. Quasi un centenar d’activitats per a tots els públics en diversos barris i pobles de la ciutat configuren una programació “de mínims, per les restriccions i pel fet que les Falles i les preseleccions no es faran fins a setembre”, en paraules del regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana. “No obstant això –ha afegit l’edil- no hem volgut deixar passar l’oportunitat de tornar, aplicant totes les mesures sanitàries”: l’organització de la Gran Fira ha previst el compliment de totes les mesures de seguretat front a la covid per tal d’evitar augmentar els contagis.

Un dels elements identitaris de la Gran Fira són els Concerts de Vivers, que arranquen demà amb l’actuació de Miguel Ríos & The Black Betty Trio, que oferirà temes com “El blues de la tercera edad”, “La estirpe de Caín” o “Que salgan los clowns” que formen part del seu àlbum “Un largo tiempo”. Al llarg d’esta primera setmana del festival, actuarà també als Jardins del Real la cantant israeliana Noa (el dia 2), que interpretarà una selecció de temes de la seua trajectòria amb una atenció especial als seus dos últims projectes: els discos “Letters to Bach”, en el qual ha posat lletra en hebreu i anglés a melodies del mestre barroc; i “Afterallogy”, on inclou estàndards de jazz. El dia 3 serà el torn dels duos formats per Maria Arnal i Marcel Bagés, i per Laura Esparza i Carlos Esteban (els dos el dia 3). I l’endemà, diumenge 4, actuarà la cantautora i compositora Sofía Ellar, en el marc del seu gira “Cancha y gasolina”. En total, el cicle musical compta amb 16 concerts, en els quals reunirà 23 artistes internacionals, estatals i locals (La M.O.D.A, Juan Perro i El Kanka, La Habitación Roja, La Fúmiga, Pastora Soler, Natalia Lacunza, Cora Yako, Oques Grasses, Camela i Sidecares i Coque Malla, entre altres).

La Batalla de Flors

Un altre de les fites tradicionals de la Gran Fira és la Batalla de Flors. Tal com explicava dies arrere el regidor Galiana, la Batalla de Flors no està permesa enguany de nou per raons sanitàries. No obstant això, des de l’Ajuntament s’ha volgut retre homenatge a esta cita festiva que ha tancat tradicionalment, des de fa més d’un segle, la Gran Fira de València, i el dia 24 de juliol, la plaça de Manises acollirà una exhibició amb la col·laboració dels mestres carrossers, en la qual la ciutadania podrà contemplar de prop diverses carrosses que habitualment prenen part en esta guerra floral, “perquè la gent puga veure com es treballa la flor”, ha subratllat Galiana.

De nou en esta ocasió, la Gran Fira es planteja com una convocatòria descentralitzada. La programació inclou nombroses propostes de tota mena, que es duran a terme en Benimaclet, Carpesa, la Malva-rosa, la Torre, Massarrojos, Natzaret, Pinedo, Campanar, Orriols o Nou Moles, amb quasi un centenar d’activitats per a tots els públics.

A més, també hi ha espai per a la pirotècnia. Els dissabtes de juliol, els dies 10, 17 i 24 s’han programat espectacles de focs artificials: el dia 10 es dispararà un castell de pals; el dia 17, dos mascletaes nocturnes en dos punts de la ciutat, i el dia 24, castells de focs artificials en tres localitzacions diferents. A més, el 24 de juliol tindrà lloc la Gran Nit de Juliol, amb 14 actuacions des de les 19 fins a les 23 hores: Pep Gimeno ‘Botifarra’, Maria Juan, la Jazzwoman band o la Federació de folklore de la Comunitat Valenciana.

La programació de la Gran Fira de València es completa amb el festival Poliritmia, entre els dies 2 al 11, en col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura; i la Correfira, entre el 7 i 25, amb més de 30 actuacions, entre elles monòlegs d’Óscar Tramoyeres, Manu Badenes, María Zamora o Pepa Cases; teatre; circ, i música.

I, com en les últimes edicions, la programació general dedica també un espai específic per als més xicotets, la denominada Menuda Fira, que inclou espectacles per als xiquets i les xiquetes de la mà de Ramonets, Dani Miquel o Seda Jazz Happy Jazz, entre altres.

Tal com el regidor Carlos Galiana subratllava durant la presentació del programa de la Gran Fira, “el leitmotiv de la campanya d’enguany, “Hola!, resumeix perfectament que hem tornat, que som ací de nou, i que donem la benvinguda a la Gran Fira València”.