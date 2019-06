Arranca la IV Setmana del Comerç Local de Godella, ja consolidada i amb noves activitats

Print This Post

La IV Setmana del Comerç Local de Godella va arrancar ahir amb una gran festa en el teatre Capitolio. Una vetlada en la que el comerç de proximitat va traure múscul i va reivindicar les seues virtuts en un municipi que continua apostant per esta forma de negoci, amb una associació de comerciants que compleix 20 anys i amb el suport de l’Ajuntament des de la regidoria d’AODL.

La presidenta de l’associació de comerciants, Lupe Rodríguez, va destacar els valors del comerç de proximitat front a les grans superfícies: «un tracte molt més humà i una proximitat i lleialtat amb el consumidor». A més, va apuntar que de l’associació depenen directament 200 llocs de treballs, i va tendir la mà a que els joves emprenedors agafen la iniciativa per continuar dotant de vida el comerç de Godella.

La següent persona en intervindré fou el gerent del consorci Pactem Nord, Josep Antoni Navarro, que va apuntar que des d’esta institució s’ha realitzat una important tasca en matèria de formació i per a impulsar el comerç de proximitat. «Actualment, més de 10.000 treballadors de l’Horta Nord depenen de negocis locals, i es tracta, a més, de llocs de treball estables i de qualitat».

Per la seua part, el regidor en funcions de Comerç Local, Voro Soler, va destacar que «després de quatre anys, esta iniciativa de la Setmana del Comerç es consolida definitivament, gràcies al treball dels associats i també del personal de l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament». Soler va afegir que «és necessari que es done continuïtat a tot este treball i que continue existint i tenint un paper protagonista el teixit associatiu del comerç local, que contribueix a crear poble».

Per últim, l’alcaldessa en funcions, Eva Sanchis, es va mostrar «orgullosa del treball que s’ha fet des de l’Administració i des de l’associació durant estos anys, però no s’ha de perdre l’esperit crític perquè queda molt de camí per recórrer». En eixe sentit, Sanchis va animar a que «continueu associats, perquè eixa és la manera de reivindicar els vostres drets i defendre els vostres valors front als grans centres comercials, que mai podran substituir els intangibles que vosaltres oferiu».

L’associació de comerciants lliura els seus premis

Com cada any, l’associació de comerciants de Godella va aprofitar esta gala per entregar els seus premis.

El primer d’ells, el premi solidari, fou lliurat per Voro Soler i va recaure sobre Merche Cortés Tortajada, de la Plataforma de Solidaritat Ciutadana. Eva Sanchis va atorgar el premi cultural a la banda del Casino Musical, que enguany compleix 200 anys. El guardó fou arreplegat pel president de la formació musical, Javier Llorens. L’alcaldessa en funcions també va entregar el reconeixement a tota una vida, que fou per a Antonio de Padua Caballer, de Godayla Teatre. Per últim, el premi d’esports el van rebre, de mans del regidor en funcions d’Esports, Fernando Oliveros, les xiques del junior del CB l’Horta Godella, campiones de la Comunitat Valenciana en categoria autonòmica.