Arranca la Mostra Empresarial amb la participació i col·laboració de més de 70 empreses de Torrent

El primer tram de l’avinguda al Vedat acull aquesta fira amb ofertes i descomptes, i activitats per a tots els públics

Més de setanta empreses, negocis i comerços de Torrent participen amb els seus productes i serveis en el primer tram de l’avinguda al Vedat en la Mostra Empresarial de Torrent, que organitza l’Associació de Comerç i Serveis de Torrent (ACST), amb el patrocini de l’Ajuntament de Torrent, l’empresa municipal Idea’t, Caixa Popular, Caixa Rural de Torrent – Grup Cooperatiu Cajamar, Cases de Dret Advocats i Confecomerç CV.

Al migdia d’aquest divendres, la Mostra Empresarial, que comptarà amb ofertes i descomptes exclusius, ha arrancat amb la visita als posats participants de l’alcalde en funcions Jesús Ros, el regidor de Gestió de Recursos, Andrés Campos, altres membres de la corporació municipal, la gerent de l’empresa municipal Idea’t, i l’equip director de ACST. Campos ha destacat “el valor d’aquesta important fira empresarial per a fomentar i apostar pel comerç i els negocis de Torrent com a motor econòmic”.

La fira empresarial se celebra hui divendres i demà dissabte en horari ininterromput d’11 a 21 hores. Els dos dies de celebració compten amb tota classe d’esdeveniments i activitats amb l’objectiu que famílies senceres s’acosten i gaudisquen de forma conjunta de l’esdeveniment.

Animació

Els assistents poden gaudir durant les dues jornades de tota mena d’espectacles com els xous de “La casa de Mickey Mouse” que tindrà lloc aquesta vesprada de 18 a 20 hores; l’espectacle de la pel·lícula “Toy Story 4”, que tindrà lloc el dissabte en el mateix horari; el xou matutí de “Bob Esponja” del dissabte al matí, així com multitud de tallers pinta cares, contacontes, papiroflèxia, slime o sessions de tatuatges infantils.

Calendari d’Esdeveniments “Mostra Empresarial de Torrent 2019”

Divendres 7 de juny

11.00 hores – Obertura oficial de la “Mostra Empresarial de Torrent 2019”

12.00 hores. Inauguració oficial de la “Mostra Empresarial de Torrent 2019”a càrrec d’autoritats.

18.00 hores – 20.00 hores. Espectacle oficial de “La Casa de Mickey Mouse”(sorteig de marxandatge oficial)

20.00 hores – 21 hores. Clausura primera jornada amb Espectacle Aeròbic a càrrec de “Club Kangoo Fitness”(Esdeveniment Patrocinat per “Impressionar-te”)

Dissabte 8 de juny

11.00 hores – hores. Obertura segona jornada “Mostra Empresarial de Torrent 2019”

11.30 hores – 12.30 hores. Espectacle infantil “Bob Esponja”(Esdeveniment patrocinat per “El meu Estrella CEI”)

12.30 hores – 13.30 hores. Cuentacuentos – Storytime: ‘Under the Siga’(Esdeveniment patrocinat per “Kids & Us Torrent”)

18.00 hores – 20.00 hores. Espectacle oficial de la Pel·lícula “Toy Story 4”(Estrena mundial 21.06.19)

20.00 hores – 21.00 hores. Clausura oficial “Mostra Empresarial de Torrent 2019” amb sessió de Dj’s.

Tots els esdeveniments tindran lloc en l’escenari principal de la mostra habilitat en el número 15 de l’Av. al Vedat amb entrada gratuïta.

Durant els dos dies de celebració de la “Mostra Empresarial de Torrent 2019”, l’estand municipal de l’Ajuntament de Torrent / Idea’t oferirà activitats i tallers infantils. A més s’habilitarà un photocall amb sortejos i premis directes entre tots els participants.

Participants i col·laboradors

ADESLAS – SEGURCAIXA

AJUNTAMENT DE TORRENT

ALFIS ASSESSORS

ANDREA MILANO 1932

AS DE LED

ASISA ASSEGURANCES MÈDIQUES

AUTOMÒBILS NEMESIO

BAMBÚ CENTRE BILINGÜE D’EDUCACIÓ INFANTIL

BANCO MEDIOLANUM

BETA FORMACIÓ

CAIXA

POPULAR CAIXA RURAL TORRENT – GRUP COOPERATIU CAJAMAR

CASES DE DRET ADVOCATS

CENTRE QUIROPRÀCTIC TORRENT

CLÍNICA DENTAL CARBAJOSA GARCÍA

CLÍNICA DENTAL MILENIUM – SANITAS

CLÍNICA OFTALMOLÒGICA BAVIERA

CONCHELL ASSESSORS

CONEIXEMENT CINQUÉ I TAPA

CONFECOMERÇ CV

ESPORTS BACETE

DIGITAL PROJECT

EL ANGELITO LEO. MODA INFANTIL

EL QUART DE L’ART

ELECTRO RELEDSA INDUSTRIAL

ESTIL MENUT SHOP

ESTRELLA SEGURIDAD

ETMA EVENTS

GELATERIES ARTESANES LLINARES

GONZALO CARRATALÁ COACH

GRUP ESTÍMUL PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA

GRUP GÓMEZ AVANZA

HOLA LLUM

IDEA’T

IMESAPI

IMPRESSIONAR-TE

KANGOO CLUB FITNESS

KIDS & US. SCHOOL OF ENGLISH

LA GRANOTA CEI

L’OPINIÓ DE TORRENT

LLEVANT EMV

LICEU 39 CAFETERIA

MAIL BOXES Etc.

MARK & BRAND MITJANA

EL MEU ESTRELLA CEI

MONTESCANA ASSESSORS

NEFER MEDICINA ESTÈTICA AVANÇADA

NORTEHISPANA SEGURS

NOU TORRENTÍ

NOUS TRACTES

PAPERERIA L’ ESCALETA

PAPERERIA LLIBRERIA IRIS

PATIN ELECTRIC

PATRICIO GARCÍA AUTOMÓVILES

PATUKOS TORRENT

PC BOX TORRENT

PINK

EVENTS PROIURIS

PSICOTEK

PUBLIECO ARTS GRÀFIQUES

RECANVIS RODRIGO

REMAX

RENOVATECH. SECURITY SYSTEMS

SALUT SEXUAL VALCLINIC

SAMBORI CEI

SEGLE D’ OR

SIMONETA MODA INFANTIL

TELE TORRENT

TODODENT. CLÍNICA DENTAL

UNITAT BIOMECÀNICA AVANÇADA

ZAPAKIDS

25 AGULLES

5TH AVENUE ACADÈMIA LOW COST