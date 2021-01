Arranca la programació d’arts escèniques de la Universitat de València amb una nova estrena del seu grup de dansa

La Sala Matilde Salvador del Centre Cultural La Nau reprén l’activitat després de la pandèmia i, d’octubre a desembre, acollirà una quinzena d’espectacles



Destaquen propostes com ara el Festival Dansa València, el cicle ‘Teatre de la Memòria’ d’Escalante, l’homenatge a Benedetti de A Tiro Hecho o les picades d’ullet a Europa amb la Gira 2020 d’Escena Erasmus i una adaptació teatral d’Òscar Entente





Amb direcció dels coreògrafs Yoshua Cienfuegos i Maynor Chaves, el Grup de Dansa de la Universitat de València donarà el tret d’eixida, dilluns que ve 19, a la nova programació d’arts escèniques de la UV, que es reprendrà a la Sala Matilde Salvador de La Nau després de la pandèmia. Des d’octubre fins a desembre, se succeirà una quinzena d’espectacles que inclouen homenatges, el Festival Dansa València i el cicle ‘Teatre de la Memòria’ d’Escalante.



Totes les representacions seran a les 19 hores, excepte les del Festival Dansa València de l’Institut Valencià de Cultura, programades a les 18 hores (https://dv.ivc.gva.es), i cada dimecres de teatre se celebrarà un col·loqui amb les companyies en acabar la funció. A més, a causa de la situació excepcional creada per la covid-19, les entrades per a tots els espectacles de la Matilde Salvador s’hauran d’adquirir prèviament mitjançant l’aplicació https://events.fundacio.es/o/5



Amb el títol ‘Partitures’, el Grup de Dansa de la Universitat de València, dirigit pels coreògrafs Yoshua Cienfuegos i Maynor Chaves, portarà a escena, els dies 19 i 20 d’octubre, la revisió de grans clàssics del ballet sota la mirada contemporània de la dansa. Es tracta de l’estrena absoluta d’un muntatge que conjumina l’espectacularitat del directe i l’efectisme de la tecnologia digital amb la projecció de vídeos preregistrats, i que també serà retransmés en els dies posteriors a través del Canal YouTube del Centre Cultural La Nau (https://www.youtube.com/channel/UC8l9yVx18514vJILYHq6g0Q) amb accés gratuït.



D’altra banda, els dies 28 i 29, Fil d’Arena representarà ‘Cos a cos (E-111)’, una crítica àcida a la burocràcia com a eina de violència institucional contra les persones migrants en situació de vulnerabilitat.



Memòria i Festival Dansa València

Novembre arrancarà amb l’homenatge especial de A Tiro Hecho a Mario Benedetti. Carla Chillida dirigeix ‘No te salves’, una obra didàctica i divertida, construïda exclusivament amb textos del poeta, que es representarà els dies 4 i 5.



I, de nou, la programació de l’Aula d’Arts Escèniques de la Universitat de València acollirà el Festival Dansa València. Serà en la segona setmana del mes: els dies 10 i 11, veurem una mostra del ‘Laboratori IVC’, dirigit per Vicente Arlandis i Ángela Verdugo, respectivament; el dia 12, ‘Outdated’, per Inka Romaní; i el dia 13, ‘I+G’, per Columpiant la Dansa. Els dos últims espectacles es completaran amb una conversa entre artistes i públic en finalitzar.



‘Querella de Lope y las mujeres’, una obra de Yolanda Pallín que tracta de com pot el pas del temps alterar la realitat, serà representada per Calema Producciones els dies 18 i 19, amb direcció d’Ernesto Arias; i acabarà el mes el cicle ‘Teatre de la Memòria’, un homenatge d’Escalante Centre Teatral a les víctimes de la guerra civil espanyola, amb les representacions de ‘Estos días azules’, per Cocinando Danza (dia 23); ‘Y los huesos hablaron’, per Societat Dr. Alonso (dia 24); ‘Homenaje a una desconocida’, per Teatro de la Catrina (dia 26); i ‘Vidas enterradas’, amb la intervenció de les companyies teatrals Micomicón, Temple, Corsario i L’Om Imprebís (dia 27).



Desembre i la idea d’Europa

Triangle Teatre obri el programa de desembre, els dies 2 i 3, amb una obra per al públic més jove, ‘Licantropia’. Amb text i direcció de Borja López Collado, l’entreteniment d’un grup de joves amics passa per reunir-se una nit per a evadir-se en una festa on tot sembla transcórrer amb normalitat, llevat que hi ha lluna plena…



La resta de la programació es dedicarà a la idea d’Europa. D’una banda, amb el nou espectacle d’Escena Erasmus de la Universitat de València i l’Àrea de Cultura de la Diputació per a la Gira 2020 de ‘Les Europes Menudes’: ‘El show del nou món’. Escrit pel dramaturg Daniel Tormo i dirigit per Anna Marí, ens mostra, en clau d’humor i de revista, la nova Europa generada després de la crisi sanitària i les conseqüències que ja comencen a percebre’s a conseqüència del canvi climàtic.



D’una altra, Òscar Intente clourà la programació els dies 16 i 17 amb l’adaptació teatral de la conferència de l’humanista francés George Steiner ‘La idea d’Europa’ que va oferir al Nexxus Instituut de Tilburg, a Holanda, una reflexió sobre l’ésser humà europeu contemporani que intenta donar resposta a la pregunta de què és Europa.