Arranca la quarta edició de Paiporta Món de Contes

Una desena de conta contes participen en un festival que tindrà un record molt especial per a la figura de Llorens Giménez

Aquest divendres donarà inici per quart any consecutiu una nova edició del festival de narrativa oral més representatiu de la nostra localitat, Paiporta Món de Contes.

Quatre setmanes en les quals històries, cançons, llegendes o mites de la tradició hel·lènica, Grècia és país convidat enguany, ompliran els carrers i edificis municipals de Paiporta. “En aquesta nova cita amb Paiporta Món de Contes hem volgut donar més entitat i visibilitat a un festival que té el repte i la voluntat de recuperar i reivindicar la tradició oral i la figura del conta contes”, ha explicat la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat. Amb actes i esdeveniments fins al 8 de novembre la programació d’aquesta quarta edició comptarà amb opcions per a tots els públics, des de contes per al públic més menut fins a històries per a la gent gran.

Demà, a partir de les 19 hores, la Biblioteca Pública María Moliner Ruíz acollirà la sessió inaugural de la mà de Pep Durán. Pràcticament ja retirat de la professió, Durán és narrador de contes des de l’any 1977 i un dels impulsors de la recuperació de l’art de la narració oral al nostre país. Amb “Els Contes del meu Món” passejarà per la biografia d’un llibreter i traginer de contes.

Directament arribada de Grècia la narradora, música i educadora Ifigenia Kakridoni, que actuarà com a representant de la cultura hel·lènica, ens acostarà als jocs del destí entre déus i mortals. Matías Tárrega ve pregonant personatges, drames i cantares. Tárrega és un dels “cuenteros” més populars de Llatinoamèrica, on porta i d’on porta alguna de les seues històries.

Rodamons Teatre ens porta les emocions del viatge de la vida, narrades per a un públic familiar; amb Sherezade Bardají viatjarem a pobles i ciutats de països llunyans. Per a tancar aquesta edició, el 8 de novembre, a partir de les 20 hores, Arnau Vilardebò ens parlarà de la psicologia humana i l’art de la seducció a través dels mites grecs. La participació en totes aquestes activitats, que es realitzaran a la Biblioteca Pública, és lliure i gratuïta fins a completar l’aforament.

“Tenim la sort de comptar amb un grup de conta contes reconeguts i respectats que porten molt de temps en aquest ofici i que a més fan un esforç per estar en aquesta trobada a Paiporta. Això parla del reconeixement i la consolidació del festival”, ha afegit la vicealcaldessa.

La quarta edició de Paiporta Món de Contes tindrà una dedicatòria molt especial per a Llorenç Giménez. “Ell va estar present en el nostre primer any, quan aquest projecte començava a caminar, i ara que Llorens ja no està amb nosaltres volem guardar el seu record i les seues paraules en la nostra memòria perquè ens òmpliga de força i positivisme en la nova edició”.

A més, des del seu vessant més educatiu i divulgatiu, Paiporta Món de Contes ofereix sessions concertades per als col·legis i instituts del municipi, que podran gaudir de les històries, contes i llegendes de l’antiga Grècia del 21 d’octubre al 7 de novembre a l’Auditori Municipal i el Museu de la Rajoleria de Paiporta, així com en altres localitzacions del nucli urbà de Paiporta.