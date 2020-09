Arranca la Setmana de la Mobilitat amb TorrentBus gratuït per a tots els usuaris i usuàries

Des del 16 al 22 de setembre, la capital de l’Horta Sud acollirà diferents accions simbòliques i reivindicatives de sensibilització que aposten per la mobilitat sostenible

Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM 2020) des del 16 al 22 de setembre sota el lema enguany “Per una mobilitat sense emissions”, hui han presentat l’alcalde Jesús Ros i el regidor de l’àrea de Mobilitat i Transport, Raúl Claramonte, en roda de premsa l’amb la Setmana de Mobilitat Sostenible a la ciutat de Torrent. L’edil ha destacat que davant “un moment atípic per aquesta situació de crisi sanitària volem continuar conscienciant als torrentins i les torrentines a fer ús d’altres mitjans de transport més segurs i ecològics per als seus desplaçaments per la ciutat i evitar usar el vehicle propi en la mesura que siga possible”.

A pesar que enguany l’agenda serà diferent respecte a la celebració de les activitats o actes com acostuma el municipi a celebrar quan arriba aquesta Setmana de la Mobilitat, es desenvoluparan accions simbòliques o reivindicatives de sensibilització perquè els veïns i veïnes continuen apostant per una mobilitat sostenible.

En la seua intervenció, Claramonte ha incidit en el compromís i l’aposta del municipi per la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics fins a completar un total de 15 punts en els pròxims anys. Així mateix, el regidor ha assenyalat que el servei d’autobús és gratuït durant aquesta setmana commemorativa i ha recordat l’increment dels usos del servei de Torrentbici durant el mes passat d’estiu per a animar a la ciutadania a continuar apostant per la bicicleta o fins i tot anar a peu per a gaudir de manera saludable de la ciutat.

Igualment, s’instal·larà un punt d’estacionament per a bicicletes en la parada de metro Torrent Avinguda, dissenyat per FGV en el marc del projecte europeu Sprout. Aquestes unitats prototip estaran en cinc estacions i parades, sent la de Torrent la primera on s’implantarà. D’aquesta forma, “la ciutadania podrà fer ús de la seua pròpia bicicleta per a combinar el seu trajecte amb el transport públic”, ha assenyalat l’alcalde.

En aquest sentit, el divendres 18 de setembre a la vesprada tindrà lloc el Pàrquing Day amb la col·laboració del Col·lectiu *Soterranya en l’Avinguda El *Vedat (a l’altura de la Font de les Granotes). El dilluns 21 de setembre se celebrarà la campanya de sensibilització “posa’t en el seu lloc, no en el seu lloc” a càrrec de l’entitat ASIDIT, amb aparcaments reservats a persones amb mobilitat reduïda. El dia 22 de setembre, el Dia Mundial sense Cotxe, es durà a terme dues activitats a la ciutat per a visibilitzar la importància de deixar el vehicle propi quan no és necessari i contribuir així al medi ambient. Es tracta de l’acció de ‘Empaqueta el teu cotxe’ amb la finalitat de “Torrent millor amb bici i a peu que amb cotxe”, amb la col·laboració del Col·lectiu Soterranya.

D’aquesta manera, l’àrea de Mobilitat i Transport de l’Ajuntament de Torrent arranca des d’aquest dimecres aquesta campanya per l’impuls d’una Mobilitat Sostenible a la ciutat, però amb la qual es pretén escometre una sèrie d’activitats comptant amb la participació d’altres àrees o delegacions del consistori i els col·lectius socials implicats en aquesta matèria en el que queda d’any 2020. De tot això s’anirà informant en l’agenda, web així com en els diferents mitjans informatius o xarxes socials de l’Ajuntament. En definitiva, “volem una ciutat més sostenible, còmoda i amable per a viure”, ha conclòs Claramonte.