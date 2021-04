Arranca la tercera edició del programa «Jove Oportunitat» a Picassent

Connect on Linked in

Esta iniciativa, dirigida a ajudar a construir un projecte propi i global de vida a joves que ni estudien ni treballen, es porta a terme mitjançant una coach o orientadora que els acompanyarà durant este procés d’aprenentatge i reintegració.

La Regidoria de Joventut ha donat inici hui a una nova edició, la tercera que es desenvolupa al municipi, del programa «Jove Oportunitat» (JOOP), de l’Institut Valencià de la Joventut -IVAJ-, cofinançat pel Fons Social Europeu i per l’Ajuntament de Picassent.

Amb una duració aproximada de 7 mesos, JOOP pretén oferir una segona oportunitat a joves que ni estudien ni treballen, oferint-los així una experiència de canvi vital, amb l’objectiu, de millorar la seua ocupabilitat i especialment reincorporar-los al sistema educatiu a través d’un canvi d’actitud, motivació, autoestima i positivitat.

La regidora de Joventut, Raquel Hervás, ha explicat que, “Ens preocupa la reincorporació formativa dels joves de Picassent i per això un any més hem posat en marxa este programa per continuar desenvolupant i motivant l’orientació formativa i professional tan necessàries per a afrontar la vida adulta».

Les classes es desenvolupen seguint un protocol anticovid atenent totes les mesures sanitàries actuals davant la Covid19.