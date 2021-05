Arranca la tercera edició dels Pressupostos Participatius d’Alcàsser

Connect on Linked in

Les propostes es podran presentar del 18 al 29 de maig

L’Ajuntament d’Alcàsser, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, ha posat en marxa una nova edició dels Pressupostos Participatius. Una oportunitat perquè els veïns i veïnes s’involucren en la millora del municipi, tant proposant nous projectes, com votant els que resulten més interessants.

Amb un pressupost màxim de 45.000 €, la primera fase d’aquesta tercera edició dels Pressupostos Participatius ja està oberta perquè les persones interessades puguen presentar les seues propostes des de, demà, 18 de maig, fins al pròxim 29 de maig.

Per a l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, «aquesta iniciativa és fonamental per a obrir l’ajuntament a la ciutadania i, sobretot, per a escoltar les necessitats reals dels nostres veïns i veïnes. Per això, anime a tota la ciutadania a formar part d’un procés que ja s’ha consolidat i que, any rere any, compta amb una major participació».

Després de concloure la fase de presentació de propostes, es passarà a la fase de valoració tècnica, que tindrà lloc del 31 de maig a l’11 de juny. La votació popular s’obrirà del 14 al 20 de juny i, finalment, el 5 de juliol es donaran a conéixer les propostes guanyadores.

Per a participar, només serà necessari entrar en l’enllaç participa.alcasser.es. Aquesta vesprada, a les 19.00 h, se celebrarà la presentació al Centre Social.