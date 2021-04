Arranca la vacunació massiva a Xirivella

El procés que ha començat aquest dilluns en el pavelló Ramón Sáez s’allargarà durant els pròxims mesos

Xirivella, 19 d’abril de 2021

Aquest dilluns al matí ha arrancat la vacunació massiva en el pavelló Ramón Sáez de Xirivella. Des de primera hora tot el dispositiu estava a punt, a l’espera de l’arribada de les vacunes de AstraZeneca i de Pfizer, que s’han descarregat aquest mateix dilluns en l’aeroport de Manises.

Al voltant de les 10.20 arribaven els primers citats als tres aparcaments habilitats per a l’ocasió, amb capacitat per a 500 vehicles. Uns minuts després s’han obert les portes del pavelló. A través de l’itinerari d’entrada, degudament senyalitzat i amb la protecció d’unes carpes instal·lades per a resguardar del sol i de la calor, han accedit els primers ciutadans.



Eren les 10.40 quan María Luisa, una veïna d’Alaquàs, accedia a un dels sis punts de vacunació amb els quals s’ha començat el procés aquest dilluns i que a mesura que es vagen tenint més dosi es podran ampliar fins a deu punts. “M’han comunicat que em toca AstraZeneca i vinc sense por”, afirmava María Luisa en entrar al recinte. Després de rebre la burxada, va esperar durant quinze minuts en l’espai habilitat per a la postvacunació amb més de 130 cadires. Després de l’espera i sense cap símptoma, la veïna d’Alaquàs abandonava el pavelló.



Era la primera d’un procés de vacunació que s’allargarà durant els pròxims mesos en sessions de vacunació de dilluns a divendres de 9 a 21 hores, sempre depenent de les vacunes disponibles. “Hi ha dos torns diferents segons la població. De 9 a 18 hores, aproximadament, inocularem als nascuts entre 1956 i 1960 amb les dosis de AstraZeneca. Mentre que de 18 a 21 hores s’injectaran les de Pfizer als nascuts entre 1942 i 1948”, informa Ricardo Salcedo, director d’Atenció Primària del Departament València Hospital General. Per a això hi ha un dispositiu pròxim a la trentena de sanitaris en torns de matí i vesprada, que comprén personal d’infermeria, metges, administratius i zeladors. Per a l’administració de AstraZeneca s’inocula a una persona cada dos minuts per cada punt de vacunació i en el cas de Pfizer són tres minuts pel fet que el procés dels vials és una mica més complex.



“Hem de ser capaços de reflexionar quant ens ha costat arribar fins ací -assegura Michel Montaner, alcalde de Xirivella, que ha acudit al pavelló per a seguir de primera mà el procés-. La responsabilitat col·lectiva que hem demostrat durant l’últim any l’hem de traslladar ara a la vacunació. La vacuna és l’única eixida possible a la pandèmia i està acreditat que el risc de no posar-li-la és infinitament superior al d’acceptar-la. Cride a tota la població a vacunar-se i acabar d’una vegada amb el virus”.

En aqueixa mateixa línia s’ha pronunciat el doctor Ricardo Salcedo, responsable de tot el dispositiu posat en marxa per l’Hospital General de València: “Cal vacunar-se. Vacuna posada, vacuna que compte. Si no te la poses, corres el risc de contagiar-te pel virus i en casos extrems arribar a morir. Si estàs vacunat, en el cas que et contagies no et moriràs, passaràs la malaltia de manera lleu. Per exemple, en les residències sociosanitàries, en les quals estan tots els sanitaris immunitzats, no s’ha mort ningú de covid i ells són els més vulnerables. Es tracta d’això, de baixar la mortalitat”.

Per la previsió d’arribada de vacunes, aquesta primera setmana es vacunarà de dilluns a dimecres. El personal sanitari aconsella que “s’arribe a l’hora. Com hi ha dues vacunes diferents, si ve un del matí a la vesprada, segurament no podem posar-li la injecció”.