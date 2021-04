Arranca la vacunació per a les persones de 65 anys, consulta com serà el procés

Connect on Linked in

Si tens 65 anys, quasi segur has rebut ja el missatge de telèfon mòbil que anuncia el teu torn de vacunació contra la Covid19 amb la inoculació d’AstraZeneca, laboratori recomanat per aquesta edat

Un col·lectiu que arranca hui el procés de vacunació per al grup que compren a les persones nascudes l’any 1956 i 1957 que durant tot el cap de setmana han rebut un missatge on s’indica el dia , hora i centre de vacunació tant per a la primera dosi com per a la segona dosi de la vacuna

Si no has rebut o el missatge o no pots anar a la cita, el millor és que esperes a una altra sense acudir al centre

Les autoritats sanitàries recorden que es important tindre actualitzat el telèfon mòbil en la nostra targeta sip perquè puga arribar correctament la informació de la cita per a la vacunació a més de llegir prèviament la carta informativa a l’enllaç del missatge de telèfon

Cada persona serà atesa en un lloc de recepció, on es comprovarà la seua identitat i la cita. Posteriorment es revisarà si existeixen contraindicacions per a la vacunació o dubtes. A continuació, serà vacunada i romandrà en observació de 15 a 30 minuts

La Conselleria de Sanitat preveu concloure en els pròxims dies la vacunació de tot el personal docent a més de la inoculació a totes les persones majors de 80 anys, acció que permetrà començar automàticament la vacunació de grups d’edat fins a arribar a les persones de 55 anys al més prompte possible, depenent també de la quantitat de vacunes que arriben a la Comunitat