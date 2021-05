Arranca ‘La Valentina’, la setmana de l’urbanisme, amb un homenatge a la València dels mercats

Connect on Linked in

Amb la visita de la vicealcadesa i regidora de Desenvolupament Urbà Sostenible, Sandra Gómez, a l’estructura habilitada a la plaça de l’Ajuntament ha començat la III Setmana de l’Urbanisme, ‘La Valentina’, que es prolongarà fins diumenge que ve amb activitats i convocatòries en diferents barris de la ciutat. L’objectiu de la convocatòria és “obrir un espai de divulgació i comunicació sobre la transformació de l’espai públic i la seua importància i impacte en la qualitat de vida”.

La primera de les iniciatives d’esta setmana ha estat l’obertura de l’estructura efímera instal·lada a la plaça de l’Ajuntament, memòria de l’espai situat entre el Mercat Central i La Llotja, en el qual ja des del segle XIV es muntava i es desmuntava diàriament el mercat de València, en el qual es venien productes que arribaven des de tot el territori. Tal com ha explicat Gómez, “estrenem esta estructura efímera de més de 8 metres de diàmetre i una ‘pell’ feta de 500 bosses de roba, que vol evocar eixa València antiga de mercats i espais compartits”. Precisament, els antics llocs de mercaderies estaven formats per estructures de les quals penjaven tendals tèxtils per a protegir-se del sol, sota els quals es reunia la gent a parlar, comprar i vendre.

Tal com ha explicat Sandra Gómez, “en este moment, en què estem remodelant la plaça de Bruges i la plaça del Mercat, volem reivindicar eixe paisatge dels mercats, i agrair a tots els venedors i venedores del Mercat Central i a tots els comerciants de l’entorn la seua col·laboració i paciència amb les obres”. Precisament, la programació de la Valentina inclou, dissabte que ve, un “esmorçar en la plaça”, en el qual, a més, les persones que s’acosten podran rebre alguna de les bosses que conformen l’estructura efímera i la decoració de plantes i fusta que la integra. “És una manera també de reivindicar eixa València més verda i més sostenible que estem fomentant, i ajudar al fet que la gent continue apostant pels comerços de barri i els mercats”, ha afirmat la vicealcaldessa.

COMPROMISOS GLOBALS I ODS

La programació continuarà demà a la vesprada amb la taula redona “Compromisos globals a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible”, que reunirà experts en igualtat, aliances, relacions internacionals, territori i ciutat, i que podrà seguir-se en streaming a través de la web www.lavalentina.net. La taula de debat començarà a les 19.00 hores.

Els dies 12 (dimecres) 14 (divendres) i 16 (diumenge), les activitats es traslladaran als barris de Patraix, Orriols i Cabanyal, on s’han preparat propostes lúdiques i de convivència amb el veïnat. Per part seua, el dijous 13 es desenvoluparà un debat sobre el tema “Cap a on caminen les ciutats”, que també es podrà seguir per streaming, i en el qual els reconeguts arquitectes Jan Gehl i José María Ezquiaga reflexionaran juntament amb Sandra Gómez sobre la manera en què manera les ciutats hauran d’adaptar-se per a fer front a la crisi climàtica i a la ciutat post covid.

Paral·lelament, des de hui i fins divendres que ve, el Col·legi d’Arquitectes acollirà l’exposició “València, ciutat de places”, una mostra de les maquetes que reprodueixen les places de l’Ajuntament, de la Reina així com de la Ciutat de Bruges-Mercat Central-Llotja, perquè els ciutadans puguen conéixer amb detall els projectes de reforma d’estos espais. L’exposició podrà veure’s en la seu del CTAV, situat al carrer Hernán Cortés, 6, de dilluns a divendres, de 8.00 a 15:00h (dimarts i dijous de 16.00 a 18:30h).