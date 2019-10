Arranca la VI edició del Banc de Palla d’Arròs de l’Albufera de València

Connect on Linked in

Fes ja la teua comanda de bales!!!

Esta tardor, Acció Ecologista-Agró i la Cooperativa Agroecològica L’Aixada com Eixida llancen la VI edició del Banc de Palla d’Arròs de l’Albufera de València. Enfront de la manca de solucions per a gestionar en este parc natural la palla de l’arròs com a residu, nosaltres tornem a reivindicar el seu valor com a matèria primera. Considerem que la palla, en lloc de significar un problema, especialment per la contaminació i afeccions per a la salut que genera la seua crema, és una oportunitat, un ampli recurs al qual cal traure profit. De fet, així ho demostren any rere any tots i totes les usuàries del Banc de Palla.



Des d’Acció Ecologista-Agró i la Cooperativa Agroecològica L’Aixada com Eixida considerem que l’actual model agroindustrial i determinades polítiques públiques ens porten directament cap a un futur cada vegada més negre i tòxic, al qual ens resultarà molt complicat adaptar-nos, especialment per l’Emergència Climàtica que ja patim. Per això, apostem per l’agroecologia, la sobirania alimentària i per una gestió responsable del territori, que ens permeta acabar amb les males pràctiques contaminants i la sobreexplotació dels recursos naturals.



En este context, convoquem el VI Banc de Palla d’Arròs de l’Albufera de València, perquè sabem que són moltes les xicotetes iniciatives, projectes, cooperatives, escoles i persones que empren este recurs pel simbolisme que representa i pel seu valor com a matèria primera. Com a novetat, enguany traslladem el Banc de Palla d’Arròs de l’Albufera a Catarroja (L’Horta Sud, València). Concretament, al Port de Catarroja.



Este municipi del parc natural ha apostat esta temporada per no cremar la palla de l’arròs al seu terme, tot i el permís que tenen de la Generalitat Valenciana, i des del Banc de Palla volem mostrar el nostre suport a esta iniciativa. Per altra banda, destacar que en esta edició l’empacat de la palla tornarà a estar subvencionat per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, amb la qual cosa les bales, al camp, seran gratuïtes.



Ens ha costat prou gestionar esta col·laboració pública per a l’empacat. Però, paga la pena perquè és important que els xicotets usuaris de bales també puguen optar a palla gratuïta com altres grans usuaris. Ara, des del Banc de Palla vos demanem a totes i tots que ens ajudeu a promoure esta iniciativa agroecològica en defensa del territori. Volem arribar a més xicotets projectes, a més gent lluitadora i conscient i a més espais transformadors per a traure quanta més palla millor del parc natural.

Com encomanar i arreplegar la palla?



Enguany, l’oratge i el retard en la sega de l’arròs al Parc Natural de l’Albufera han retardat també l’empacat de la palla. Però, ja hem començat i tenim les primeres bales. En esta edició, si veniu al camp per elles, no tenen cap cost. Així que aprofiteu per a arreplegar les bales al camp i, de pas, conéixer a més usuàries i usuaris del Banc de Palla amb qui compartir els vostres projectes. A més a més, serà en un entorn privilegiat, el Port de Catarroja, on vos esperem el dijous 31 d’octubre, de 16:00 a 19:00 hores, i el dissabte 2 de novembre, de 10:00 a 14:00 hores.



Si no podeu vindre ni el 31 d’octubre ni el 2 de novembre, podeu apropar-vos en altre horari mentre continuem empacant a Catarroja. En este cas, heu de contactar amb l’empacador, José Luis Pecino, al qual agraïm la seua col·laboració. El cost serà de 50 cèntims per bala per la gestió de l’apilament. Teniu totes les dades en el formulari de comanda. Per altra banda, si necessiteu reservar bales per a més endavant al magatzem, o bé sol·licitar transport, haureu de concretar el cost amb l’empacador.



La grandària de les bales és de 100x45x35 centímetres aproximadament i el seu pes d’entre 15 i 20 quilograms. També, si teniu capacitat, podeu encomanar bales de 100 quilograms. Això sí, és molt important que totes i tots empleneu el qüestionari amb les dades i la comanda exacta per a poder reservar-vos les bales i que puguen entrar en la subvenció de la Conselleria. També vos agrairíem que ens envieu imatges i una descripció breu del vostre projecte al correu electrònic pallaalbufera@gmail.com. Amb esta informació realitzarem un informe, el qual ajudarà a difondre les vostres iniciatives, el Banc de Palla i la importància d’emprar la palla d’arròs com a matèria primera.