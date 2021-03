Arranca Menja’t Meliana amb la Mostra de Paella de Fetge de Bou

Connect on Linked in

Menja't Meliana 2021 tindrà lloc des del dilluns 22 de març fins al diumenge 4 d'abril

L’Ajuntament de Meliana ha retardat unes setmanes la celebració de la quarta edició del Menja’t Meliana, la setmana gastronòmica del municipi que normalment se celebrava al febrer, perquè servisca de revulsiu en el sector de la restauració en temps de pandèmia.

L’esdeveniment ha començat amb la Mostra de Paella de Fetge de Bou, que enguany substitueix el concurs que, per raons sanitàries, no es podrà celebrar com en les edicions anteriors.

La mostra de la paella de fetge de bou pretén promocionar la gastronomia i restauració clarament vinculades a l’horta, amb aquest arròs melós tan popular entre els pobles de l’Horta Nord de València.Com a oferta complementària per a aquella gent que visite Meliana en aquesta setmana gastronòmica, estarà la visita al palauet de Nolla els caps de setmana, l’itinerari urbà de la Ruta Nolla o un passeig per l’horta per l’Anell Verd o la Via Xurra.