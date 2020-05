Arranca una nova edició del festival de curts Quartmetratges

Connect on Linked in

El termini per a presentar els treballs és de l’11 de maig al 12 de juny de 2020 i es recomana l’enviament telemàtic

Un any més torna el Festival Quartmetratges, un dels més carismàtics i veterans del sector audiovisual de tota la Comunitat Valenciana. L’Ajuntament de Quart de Poblet està esforçant-se per mantindre, en la mesura que siga possible, l’activitat ordinària dels seus serveis, per això, ha decidit continuar amb l’organització d’aquest certamen referent entre els i les professionals del món de la creació audiovisual.

Totes les persones interessades a participar en qualsevol de les dues disciplines del Festival, el XXXVII Concurs de Curtmetratges i el XXXII Concurs de Guions per a Curtmetratges, poden enviar els seus treballs a partir de l’11 de maig i fins al 12 de juny de 2020.

Davant la situació d’alarma, és recomanable que els treballs es presenten a través de la plataforma MOVIBETA, en el cas del Concurs de Curtmetratges, o a través de la Seu Electrònica del Consistori o el Registre Electrònic de l’Administració General de l’Estat.

Per a entregar els treballs presencialment, serà imprescindible sol·licitar cita prèvia en el 961536210 en l’horari d’atenció al públic.

Totes dues categories estan obertes a totes les persones nascudes o residents a la Comunitat Valenciana i poden presentar-se un màxim de dues obres per participant. La temàtica del Concurs de Guions continua sent lliure; mentre que el Concurs de Curtmetratges compta amb tres seccions: ficció, animació i documental. El nom de les persones guanyadores es revelarà en la gala de clausura, que es preveu que puga celebrar-se el pròxim 24 d’octubre, i en la qual també s’entregaran els premis, que mantenen la mateixa dotació que en edicions anteriors.

Les bases del concurs poden consultar-se en la pàgina web oficial de Quartmetratges (https://quartmetratges.com/) i a través de les seues xarxes socials, on s’anirà actualitzant la informació i es publicaran totes les novetats.

El festival de curts de Quart de Poblet ha demostrat ser, durant molts anys, un trampolí per a grans guionistes i cineastes que, gràcies a la seua participació en aquest reconegut certamen , han pogut fer el salt i donar difusió als seus primers llargmetratges. L’Ajuntament de Quart de Poblet s’ha mostrat entusiasmat per acollir una nova edició d’aquest festival i continuar apostant pel talent jove valencià.