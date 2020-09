Arranca una nova edició dels pressupostos participatius de Bonrepòs i Mirambell

Print This Post

La fase de presentació de projectes estarà oberta fins al pròxim 20 de setembre

Els veïns i veïnes de Bonrepòs i Mirambell podran decidir en quins projectes municipals inverteix l’Ajuntament

Sota el lema ‘Bonrepòs i Mirambell Participa’, arranca una nova edició dels pressupostos participatius del municipi. Un any més, els veïns i veïnes tindran l’oportunitat de decidir en quins projectes municipals inverteix l’Ajuntament part del pressupost de 2020. En total, es destinaran 30.000 euros per a desenvolupar els projectes més votats per la ciutadania.



Del 7 al 20 de setembre, estarà activa la Fase 1 dels pressupostos participatius de 2020. Durant aquestes dues setmanes, qualsevol persona major de 16 anys i empadronada a Bonrepòs i Mirambell podrà presentar un projecte d’inversió amb un límit aproximat de 10.000 euros.



Per a participar, tan sols serà necessari presentar el projecte o bé via telemàtica a través de la web de l’Ajuntament o per correu electrònic a l’adreça registro@bonreposimirambell.es, o bé de manera presencial a l’Ajuntament.



Des de la Regidoria de Participació Ciutadana, liderada per Mª Carmen Laso, s’ha volgut animar a tots els veïns i veïnes a participar en aquesta nova edició dels pressupostos participatius. «És fonamental la col·laboració veïnal perquè ningú millor que ells sap quines són les necessitats del municipi i, per tant, quina obra o inversió consideren essencial per a millorar el nostre poble», ha apuntat Laso.



L’any passat, es van invertir 30.000 euros en la millora de les instal·lacions de les pistes d’atletisme, en la instal·lació de plaques solars als vestuaris del camp de futbol i en la instal·lació d’un tobogan i plaques solars al CEIP Mare de Déu del Pilar.



Una vegada conclosa la Fase 1, arribarà el moment de l’estudi i validació dels projectes (del 21 al 30 de setembre) i, finalment, la fase de votació prevista de l’1 al 15 d’octubre.