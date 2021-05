Arranquen les activitats en homenatge als 100 anys de l’arribada de Blasco Ibáñez a València després del seu èxit internacional

Connect on Linked in

Hui s’obri el termini per a sol·licitar la beca d’investigació sobre l’obra i la figura de Blasco Ibáñez, que compta amb un pressupost de 6.000 euros

L’Ajuntament presenta el programa d’activitats en commemoració de la setmana d’homenatges que la ciutat de València va dedicar a l’escriptor valencià Vicente Blasco Ibáñez entre el 15 i el 22 de maig de l’any 1921, en tornar a València, després de la seua consagració internacional. “L’Ajuntament s’està bolcant amb diferents intervencions per a posar en el lloc de la història que es mereix a un dels valencians més internacionals que tenim com és Vicente Blasco Ibáñez”, ha afirmat la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals Glòria Tello.

El gran èxit de la seua novel·la “els quatre genets de l’apocalipsi”, escrita l’any 1916 i convertida en un*betseller de l’època, va portar a Blasco Ibáñez a l’escena internacional, ja que tothom volia conéixer a l’autor. A l’octubre de 1919 va viatjar als Estats Units, al poc temps la seua famosa novel·la va ser adaptada al cinema, i protagonitzada per Rodolfo Valentino. Seria el primer d’altres contractes de pel·lícules per a portar obres del valencià a Hollywood. L’escriptor va oferir multitud de conferències en diferents universitats del país, tant va ser el seu èxit que fins va arribar a ser convidat al Congrés, on se li va fer un gran homenatge, i va ser rebut pel president Thomas Woodrow Wilson en el Despatx Oval. El 25 de març de 1920 va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat George Washington.

En 1921 Blasco Ibáñez torna a la seua ciutat natal, que li va rebre amb un gran homenatge organitzat per l’Ajuntament, que reconeixia tot el que escriptor suposava en aqueix moment per a la ciutat de València, i agraïa la projecció internacional que havia obtingut la ciutat, la seua cultura, els seus costums i les seues tradicions gràcies a ell. Al llarg de tota una setmana es van celebrar nombroses manifestacions artístiques, espectacles, cerimònies i festes populars en honor al prestigiós escriptor. A més se li va oferir el títol d’ambaixador espiritual de la ciutat.

Amb motiu del Centenari de la Setmana d’homenatges que la ciutat de València li va dedicar a Vicente Blasco Ibáñez, el mes de maig de 1921, des de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals s’ha posat en valor la figura de l’escriptor, amb una sèrie d’actuacions. Tal com ha explicat la regidora Tello, “hem reformat íntegrament la casa museu de l’escriptor, amb una completa renovació del discurs expositiu, en unes intervencions que han suposat 70.000 euros d’inversió, hem aconseguit culminar el trasllat del sarcòfag de Blasco Ibáñez fins al vestíbul d’entrada del Cementeri General, hem creat i convocat per primera vegada la beca Blasco Ibáñez, tenim un conveni amb la Fundació, a través del qual el consistori atorga una subvenció directa a la Fundació de 12.000 euros anuals, així com 30.000 euros anuals compromesos en inversions a la Casa Museu i 20.000 euros anuals en la creació d’activitats culturals a la Casa Museu”.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Presentació del llibre “Blasco en primera persona”, que recull cent entrevistes nacionals i internacionals de l’escriptor i presentació del número extraordinari de la revista “El Poble” de maig de 1921.

Itinerari Blasco Ibáñez: Projecte obert per a la incorporació de materials i estudis sobre l’autor.

Confecció d’una maleta didàctica, una eina educativa, per a acostar la vida i l’obra de l’escriptor als escolars des de la casa Museu.

Creació de nous continguts per a la web de la Casa Museu Blasco Ibáñez i la web Cultural València: Discursos i conferències impartides per l’escriptor en la setmana d’homenatges de 1921, així com un vídeo titulat “Un escriptor per al cinema”, on es fa una compilació d’anuncis de les adaptacions cinematogràfiques dels llibres de Blasco Ibáñez en la premsa americana.

Visites guiades a la Casa Museu, els dies 23 i 30 de maig, sota el lema “L’home de les mil cares”.

Concerte homenatge al músic Salvador Giner: el 29 de maig al jardí de la Casa Museu, dut a terme per la Societat coral El *Micalet.

Exposició a la Sala d’exposicions municipal titulada “Blasco Ibáñez (1921-2021): a *pen *that *conquered a *world”.

A més d’estes actuacions, cal destacar que hui mateix s’obri el termini per a presentar les sol·licituds a la convocatòria d’unes beques destinades a potenciar la investigació sobre l’obra i la figura de Vicente Blasco Ibáñez, que compten amb un pressupost de 6.000 euros. Els aspirants poden presentar les instàncies durant els pròxims 30 dies naturals. Poden optar a ella qualsevol persona major d’edat que haja finalitzat els seus estudis universitaris en els últims deu anys. La presentació de sol·licituds i la resta de documentació es realitzarà a través del tràmit habilitat a este efecte en la seu electrònica de l’Ajuntament de València.