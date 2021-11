Arranquen les celebracions en honor a Santa Cecilia a Burjassot

Connect on Linked in

Després d’haver de suspendre les celebracions del passat any degut a la pandèmia, l’Agrupació Musical Les Sitges de Burjassot ha elaborat un variat programa per a homenatjar la seua patrona, Santa Cecilia; programa d’activitats en el qual, com no podia ser d’una altra manera, el protagonisme serà per a la música.

Els actes començaran el dissabte 20 de novembre amb el Concert de música de Cambra, Ensemble de clarinets i l’Orquestra Simfònica; concert que tindrà lloc a partir de les 19.00 hores en la Sala d’actes de la Casa de Cultura. Després d’aquest, hi haurà un vi d’honor per als músics i la resta de components de l’Agrupació Musical.

Un dia més tard, el diumenge 21 de novembre, la música sonarà per tots els carrers de Burjassot ja que es procedirà a la recollida dels nous músics que entraran en el Banda enguany. Des de primera hora del matí, es veurà pels carrers del municipi a la formació musical que pararà en cada casa a recollir als i les noves components.

Després d’una setmana d’activitats en la seu de l’entitat, el dissabte 27 de novembre arribarà el concert més esperat, el de Santa Cecilia, una actuació que la Banda Simfònica i la Banda Juvenil preparen amb molta manyaga i on interpretaran una selecció de les peces més destacades que han estat assajant aquests mesos. Abans de l’inici del concert, com és tradicional, i davant el públic present a l’Auditori de la Casa de Cultura, es realitzarà la presentació dels nous músics. El concert començarà a les 17.00 hores.

Per a finalitzar els actes en homenatge a la seua patrona, el diumenge 28 de novembre, a les 12 hores, després del cercaviles, l’Agrupació celebrarà una missa de germanor en la Parròquia de Sant Joan de Ribera per a, posteriorment, sobre les 15.00 hores, celebrar el seu tradicional menjar de Santa Cecilia.