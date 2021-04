Arranquen les obres de l’entorn del Mercat Central de València garantint els accessos

Connect on Linked in

Es pot accedir amb normalitat als aparcaments Centre Històric- Mercat Central i Avinguda de l’Oest

L’EMT informa de parades alternatives per a assegurar l’arribada al recinte

La parada de taxis se situa al costat de la porta de l’Avinguda de l’Oest

Les obres de l’entorn del Mercat Central de València han començat este matí garantint els accessos als qui desitgen acudir a aquest recinte utilitzant qualsevol mitjà de transport.

L’entrada als aparcaments de l’Avinguda de l’Oest no s’ha vist afectada per l’inici de les actuacions, en la Plaça Ciutat de Bruges, ja que el tall de trànsit es limita a aquesta plaça i es pot circular amb total normalitat per l’Avinguda de l’Oest i per l’accés a l’aparcament del Mercat Central, pel Carrer Guillem Sorolla.

La parada de taxis d’esta plaça s’ha traslladat uns metres per a situar-se temporalment a l’altura de l’Avinguda de l’Oest número 17, a molt pocs metres de l’entrada al Mercat Central per l’Avinguda de l’Oest en l’encreuament amb el Carrer Carabasses, just a l’eixida de l’aparcament. Per a això, s’han eliminat les places de moto i la zona de càrrega i descàrrega en esta zona.

Les línies de l’EMT que han hagut de modificar, desde hui, part del seu recorregut són la 7, la 27 i la 73 amb desviaments i parades alternatives, que es poden consultar a través de l’enllaç http://bit.ly/EMT_PlaçaBruges. Informadors de l’EMT resoldran els dubtes dels ciutadans sobre aquest tema, durant els primers dies, en les parades suprimides.