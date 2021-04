Arranquen les obres del retén de la Policia Local i del Fontana Mogort a Alzira

Print This Post

També començarà el projecte de restauració de la casa Bono de la plaça Constitució

La Junta de Govern Local, ha aprovat hui el començament de les obres del nou reten de la Policia Local al que es destinaran 1.5 M€ i la reparació del sostre del Fontana Mogort, al que es destinarà 1.3M€.

Es tracta d’inversions que seran possibles gràcies al romanent de tresoreria acumulat al llarg dels anys i que a causa de la pandèmia es podrà gastar per a reinvertir en la ciutat. “Estos diners disponibles gràcies a la gestió d’este Ajuntament que fins ara no es podien gastar, hem pogut destinar-los a projectes essencials per a la nostra ciutat després dels canvis a la Llei Montoro”, ha explicat l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez.

En els dos casos les obres s’iniciaran en un parell de mesos, per això l’alcalde d’Alzira ha destacat l’esforç de l’administració municipal perquè s’inicie el procés de contractació en només un mes.

Retén policia Local

Amb esta nova fase, s’inicia l’expedient ordinari de contractació de les obres de l’edifici de la Policia Local en l’avinguda Pare Pompili Tortajada (fase VII) d’Alzira, que serà adjudicat per procediment obert. S’aprova el Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives, així com el gasto de 1.493.241,94 euros.

Fontana Mogort

En este cas també s’inicia la contractació de les obres de rehabilitació estructural en el Pavelló Fontana Mogort, que serà adjudicat per procediment obert i així mateix s’aproven els plecs i el gasto de 1.300.000 euros.

Casa Bono

També hui s’ha aprovat en la JGL, l’adjudicació de la redacció del projecte de restauració de la coneguda com a Casa Bono, ubicada a la Plaça Constitució. Esta intervenció està emmarcada en la aposta per recuperar el patrimoni alzireny, en este cas, una de les cases modernistes més emblemàtiques d’esta zona. En este cas, l’Ajuntament d’Alzira actua de forma subsidiària per tal de recuperar este edifici a hores d’ara en mans del SAREB.

INVERSIONS

El passat mes de febrer, el plenari de l’Ajuntament donava el tret d’eixida a la inversió de quasi 5 milions de romanent per a executar diversos projectes essencials per a l’equip de govern, com el nou retén de la Policia Local, la reparació del sostre del Fontana Mogort, o el Casal Jove, al que es destinaran 100.000 €.

Amb esta modificació pressupostària també es portaran a terme altres actuacions, per tal de millorar les infraestructures.