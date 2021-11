Arranquen les reserves de la XXV edició de València Cuina Oberta

Print This Post

El festival gastronòmic valencià tindrà lloc entre l’11 i el 21 de novembre en més de 60 restaurants

Este dijous ha tingut lloc la roda de premsa de presentació de la XXV edició de València Cuina Oberta en el recentment inaugurat restaurant de l’hotel Only You. El regidor de Turisme i Internacionalització i president de Visit València, Emiliano García, ha presentat les novetats d’esta edició junt amb el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, el diputat de Turisme, Jordi Mayor, i la responsable del programa de gastronomia de Visit València, Yvonne Arcidiacono. Les reserves ja estan obertes a través del web valenciacuinaoberta.com.

El festival s’organitza des de l’Ajuntament de València, a través de Visit València, en col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana i València Turisme. Durant la presentació, Emiliano García ha agraït “la participació als més de 60 restaurants en la XXV edició de Cuina Oberta”, i ha afegit que “és gràcies a ells, al sector hostaler, que este esdeveniment gastronòmic es consolida cada any i podem celebrar la seua edició de plata”. García ha destacat “la qualitat de l’oferta gastronòmica de València, basada en la creativitat dels xefs i en el producte de proximitat, que ens està permetent demostrar per què València és una gran capital gastronòmica”.

Per la seu part, Francesc Colomer ha afirmat que “l’àmplia participació en Cuina Oberta evidencia un esforç col·lectiu que mou talent i esperança després d’un túnel en el qual l’hostaleria ha patit massa”. Així mateix, Colomer ha fet referència a la intensa agenda gastronòmica de la Comunitat Valenciana. “La setmana que ve comença Gastrònoma, venim d’altres esdeveniments similars, i encara tenim en l’horitzó la celebració de la Gal·la Michelín a la ciutat de València. Hi ha un gran ecosistema d’esdeveniments, accions singulars i cites en les quals continuem reforçant este posicionament”, ha afirmat el secretari autonòmic.

D’altra banda, Jordi Mayor ha destacat que “el creixement d’establiments participants de fora de la ciutat reflectix l’encert d’obrir el certamen gastronòmic a la resta de la província, així com el creixent interés que suscita Cuina Oberta en els ciutadans i el sector”. “El certamen és un fort estímul per a conéixer o redescobrir els municipis de la nostra província, moure’ns pel territori valencià i gaudir dels seus molts altres atractius i les variades experiències que ens oferix, a partir del desplaçament a estos restaurants on podrem degustar i gaudir la gastronomia local, en una mateixa jornada”, ha afirmat Major.