Arrela’t a Catarroja dóna l’oportunitat a la població més jove de conscienciar-se en la cura del seu poble

La població de Catarroja d’entre 0 i 12 anys podrà apadrinar un arbre del municipi comprometiendose en la seua cura el que fomentarà les seues arrels



L’Ajuntament de Catarroja a través de la regidoria d’Infància, Joventut i Adolescència, ha llançat la iniciativa Arrela’t a Catarroja. Mitjançant aquest programa es pretén conscienciar a la població més jove del municipi de la cura del seu entorn al mateix temps que es realitza una activitat lúdica i de respecte al medi ambient com és l’apadrinament per part d’ells d’un arbre del municipi a la seua elecció.



“Amb Arrela’t Catarroja hem volgut jugar amb el sentiment de pertinença de la població més jove del nostre poble. Apadrinant un arbre cuidaran d’ell, però a més seran més conscients del respecte al nostre entorn i de l’activitat col·lectiva que significa viure en una població com Catarroja. A més, sempre és una activitat divertida i familiar, ja que implicaran els seus éssers estimats en el respecte cap al qual serà el seu arbre i que també els farà reflexionar sobre quins xicotets gestos hem de fer per a preservar el nostre medi ambient”, explica Miquel Verdeguer, regidor d’Infància, Joventut i Adolescència.



La iniciativa arranca aquesta setmana amb la campanya informativa perquè les famílies interessades en què la seua filla o fill apadrine un arbre puguen participar. Per a formar part d’Arrela’t Catarroja s’ha d’estar en la franja d’edat entre els 0 i els 12 anys, les famílies triaran un arbre i allí s’instal·larà una placa amb el nom del xiquet o la xiqueta. A continuació, es demanarà un compromís per part d’ells per a preservar-lo, que implica no sols l’observació, sinó també una sèrie de conductes adequades per a preservar l’entorn natural.